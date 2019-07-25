40 organ nakilli çocuğun İstanbul’da tatil heyecanı

Organ Nakilli Çocuklar Kampı, Adana, Samsun, Ordu, Kahramanmaraş, Kocaeli, İzmir gibi farklı şehirlerden 40 nakilli çocuğu İstanbul’da buluşturdu. Kampın ilk günü organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için dünyaca ünlü organ nakli hekimleri konferans verdi, ikinci gün ise çocuklar boğaz turu ve akvaryumda doyasıya eğlendi

Batıgöz Sağlık Grubu’nun ev sahipliğinde organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamak amacıyla 23-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da Organ Nakilli Çocuk Kampı düzenlendi. Bu yılki kampa Türkiye’nin Adana, Samsun, Ordu, Kahramanmaraş, Kocaeli ve İzmir gibi kentlerinden nakilli çocuklar katıldı.

KEYİFİLİ İSTANBUL TURU

İki kez böbrek nakli olmuş, aynı aileden iki kardeşin kalp nakli olduğu, önce kornea sonra böbrek nakli olan, abisi kalp nakilli kardeşi kalp nakli bekleyen ve yine aynı aileden iki kardeşin böbrek nakli olduğu çocuklar aynı çatı altında buluştu. Akciğer, böbrek, kalp, karaciğer, ilik ve kornea nakli olmuş çocuklar, İstanbul gezilerinin yanı sıra akvaryumda da keyifli dakikalar yaşayıp birkaç gün de olsa hastalıklarını unutarak yaşıtları ile tatil yapmanın keyfini çıkardı.

DUAYEN HEKİMLER ANLATTI

Bu arada açılışını İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yaptığı konferans Batıgöz Sağlık Grubu Altunizade Yerleşkesi’nde düzenlendi. Batıgöz Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ferda Çiftçi’nin moderatörlüğünü yaptığı konferansta duayen hekimler kendi alanlarındaki nakiller hakkında bilgiler verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da geçen yıl bin 694 canlıdan, 165 kadavradan böbrek nakli yapılmış durumda. İstanbul'da 2018'de toplam 649 karaciğer nakli yapılmış. Bunların 106'sı kadavratik, diğerleri canlı. Nakilleri yapabilmek için nasıl altyapımızı kuvvetlendirdiysek, toplumun da böbreğini bağışlaması ve bu bağış organizasyonunu iyi yapmamız gerekiyor. Bunun için medyanın da büyük desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Hastanede kalp yetmezliği olan ve kalp bekleyen çocukların olduğunu toplumun bilmesi gerekiyor. Bunun da en iyi yöntemi medyadır." İfadelerini kullandı.

Memişoğlu, çocukların gelecek demek olduğunu ve bu geleceğe iyi yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile hasta çocuklarla ilgili hastane okulları oluşturmaya çalışıyoruz. Uzun süre hastanede yatması gereken çocuklar için söylüyorum, bu çocukların okumaya devam etmesi, hayata bağlanması gerekiyor. Bu projeyle de hastanede sınıflar oluşturup bu çocukları o sınıflarda en azından akranlarıyla beraber okuyabilir bilgi seviyesinde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

"İNSANLARDAN YİNE İNSAN İÇİN ORGAN İSTİYORUZ"

Organ bağışı sıralamasında dünya listesinde puanımızın 100 üzerinden 7 olduğunu belirten Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi ve Karaciğer Nakli Cerrahı Op. Dr. Gültekin Hoş, “Beyin ölümü gerçekleşen 100 kişiden aile bağış oranımız sadece 22-23'lerde. Halbuki çürümesi kesin olan bir bedenden bağış olursa, 3'ü veya 4'ü bebek veya çocuk olmak üzere, 8 insana hayat verilebiliyor. Dolayısıyla bu yüce kararın peşinden gelen bu asil fedakarlık sayesinde 8 kişi hayat bulabiliyor. Bağış oranımız, bu milletin hak ettiği düzeyde değil. Bizler bu oranı yükseltmek istiyoruz. Aslında bizler insanlardan, insan için organ istiyoruz." diye konuştu. Program sonunda İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, hekimlere ve yaptıkları bilgilendirici sağlık haberleri dolayısıyla basın mensuplarına plaket verildi.

DUAYEN HEKİMLER ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ANLATTI

Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, “Organ nakli yapabilmek için organ lazım, bunun için de organ bağışı lazım. Organlar bağışlansa dahi kadavra bağış için aile onayı gerekiyor. Yaşarken insanlar organlarını bağışlamış olsalar da öldükten sonra aileler bir direnç gösteriyor. Bir sistem oluşturulmalı ve bu ülkemizde yayılmalı” diyerek kadavradan organ bağışının önemine değindi.

“NEDEN KİŞİNİN VASİYETİ KABUL EDİLMİYOR?”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nayır ise, “Çocuk; büyüyen, eğitim alması gereken bir varlık ve bu dönemde enfeksiyonlara çok açık. Uzun bir dönemi hastanelerde geçirmeleri sırasında eğitimleri yarım kalabiliyor. Onları zor bir gelecek bekliyor. Böbrek yetersizliği varsa, büyüme duruyor. Diyalizde büyüyemiyorlar, transplantasyon iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ben hep soruyorum, neden kadavra nakil oranı bizde az? Çok iyi insanlarız, herkese yardım etmek isteriz ama bu bir türlü olmuyor. Eğer bir kişi organlarını bağışladıysa, vasiyeti varsa neden aile onayı gerekiyor? ‘Ben organlarımı bağışlıyorum’ diyor ve bunu beyan ediyor. Neden kişinin vasiyeti kabul edilmiyor?“ diyerek kadavra bağışının önündeki engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.

“HER ŞEY VAR TEK EKSİK ORGAN”

Türkiye'nin yetişkin ve çocuk kalp nakli cerrahı ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan KIRALİ, “Türkiye’de kalp nakli yapan merkezlerimiz var, merkez sayısı, hastane sayısı, organizasyonlar, cerrahlar, koordinatörler her şey hazır. Tek eksiğimiz organ.” diyerek kadavra organ bağışının önemine dikkat çekti.

“KAN BAĞIŞI DA YAPMAK LAZIM”

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İlik Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tunç Fişgın, “Organ bulunmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organlarımızı ön koşulsuz bağışlamamız lazım. Hatta eğer vaktiniz varsa hastanelere, Kızılay’a, kan merkezlerine giderek sürekli ihtiyacı olan insanlara kan bağışı da yapmak lazım” diyerek kan ve ilik bağışının önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk başarılı akciğer naklini gerçekleştiren ekipten Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli Cerrahı Doç. Dr. Erdal Taşçı, “Türkiye’de 2 tane akciğer nakli merkezi var. Akciğer, beyin ölümü olan ve bağış yapılan donörlerde en az kullanılan organ. 100 organdan 17-18’ini kullanabilecekken 7-8 tanesini ancak kullanabiliyoruz. Çünkü akciğer en çabuk bozulan organ, akciğerin yapısı böyle. Ancak donör sayıları ve bilinç arttıkça bu rakamlar da artacaktır” dedi.

“2 BİN ÇOCUK BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR”

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Organ Nakli Merkezi'nden Organ Nakli Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÖZÇELİK, “Türkiye’de 2 bin civarında çocuğumuz böbrek nakli bekliyor. Aslında dünyada organ nakli konusunda en hızlı gelişen ülkeyiz. Ancak bu yeterli değil. Çünkü hasta sayımız giderek artıyor. Bu yüzden bağış sayılarımızı da artırmamız gerekiyor” diyerek çocuklarda organ naklinin önemine değindi.

Kornea nakli cerrahı Op. Dr. Methiye Önder “Kornea nakli de diğer organlarımız gibi önemli bir konu. Her yaştan kornea alabiliyoruz, yeter ki bağış olsun” dedi.

Konferanstan sonra çocuklara kendileri için özel olarak hazırlanmış, sağlıklı, tuzsuz, az yağlı atıştırmalıklar ikram edildi. Yemeğin ardından çocuklar yine kendileri için özel olarak hazırlanmış alanda parmak boyama etkinliği yaptı ve güne damgalarını vurdu.

İLK BAĞIŞI DR. MURAT SANAY YAPTI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlik kapsamında kurulan organ bağışı masasında, Organ ve Doku Nakli İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş ve ekibi bağış yapmak isteyen kişilerin sorularını yanıtladı. İlk bağışı Batıgöz Sağlık Grubu Genel Müdürü Dr. Murat Sanay gerçekleştirdi. Organ bağışları gün boyu İl Sağlık Müdürlüğü masasında devam etti.

MUTLU ANILARLA DÖNDÜLER

Kampın ikinci gününde çocuklar ve aileleri, konakladıkları Volley Hotel’de kahvaltılarını yaptıktan sonra Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği özel Boğaz Turu etkinliğine katıldı. Öğleden sonra ise Emaar Akvaryum’a giden nakilli çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirerek, mutlu anılarla evlerine döndüler.