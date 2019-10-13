Hayati Tehlikesi En Fazla Olan Akciğer Kanserinden Basit Önlemler ile Korunabilirsiniz

Akciğer kanseri bütün bir dünyada en fazla hayati tehlikeye neden olan kanser türü olarak biliniyor. Yaşam tarzınızda yapacağınız basit değişimler sayesinde bu tehlikeli hastalıktan önemli ölçüde korunabilirsiniz.

Her hastalık da olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis tedavi için son derece önemlidir. Hastalık kısa süre içinde vücuda yayılma özelliği var. Kemik, karacier böbrek üst ve beyin bu kanserin ilk yayılım gösterdiği alanlardan. Belirtilerin tanınması ve sigaradan uzak durarak hastalığa yakalanma riskini azaltmak erken teşhis için gereklidir.

Akciğer Kanseri Erkekler Arasında En Sık Görülen Kanser Türüdür

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Uzmanlar, akciğer kanserinin erkekler arasında en sık görülen kanser türü olduğunu belirtiyor. Kanserden ölüm sıralaması istatistikleri incelendiği zaman akciğer kanserinin ilk sırada yer aldığı biliniyor. Kalın bağırsak, prostat ve meme kanserine yakalandığı için hayatını kayıp eden insanların sayısı toplandığı zaman, yalnızca akciğer kanseri yüzünden ölen kişi sayısı elde edilmiş oluyor. İstatistikler sırf akciğer kanseri olan kişilerin her yıl 1.3 milyon ölüm oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Akciğer kanserinin belirtilerini tanırsanız, hastalığın kesin tanısının konması için doktorunuzla daha kısa sürede iletişime geçersiniz. Bu da hastalığın vücudun diğer alanlarına yayılım göstermemesi açısından önemlidir. Belirtiler arasında;

Hırıltılı nefes almak,

Ses kısıklığı,

Yemek yerken yutkunmada zorluk çekmek,

İştah kaybı ve buna bağlı olarak istemsiz kilo kaybı yaşanması,

Göğüs bölgesinde sürekli ağrı hissedilmesi,

Balgamdan kan gelmesi,

Öksürük şikayetlerinin giderek artması ve can yakması yer alır.

Bu belirtiler sizde görülüyorsa vakit kayıp etmeden doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

Akciğer Kanserine Yakalanma Riski Yaşla Beraber Artış Gösteriyor

Akciğerlerin birinde ya da her ikisinde anormal hücre bölünmesi ve bu hücrelerin kontrolsüz çoğalması kötü huylu tümörlere davetiye çıkararak kanser görülmesine neden oluyor. Kansere yakalanmada yaşın büyük bir faktör olduğunu söyleyen doktorlar riskin yaşla beraber arttığının altını çiziyor. Kansere tanı genelde 50 yaşın üzerindekilere konuluyor.