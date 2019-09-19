Alerjisi olan çocuğu obeziteden koruyun

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, okul kantinlerinde bulunan ve çocukların tüketimine sunulan yiyeceklerin iyi denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan gıdaların içerikleri bir kez daha gündeme gelmeye başladı. Aşırı şekerli ürünlerin tüketilmesiyle birlikte çocuklarda obezitenin tetiklenebileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle alerjisi veya astımı bulunan çocukların bu yiyeceklerden uzak tutulması gerektiğinin önemine değindi. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, okul kantinlerinde bulunan ve çocukların tüketimine sunulan yiyeceklerin iyi denetlenmesi gerektiğini söyledi. Besin alerjisi bulunan çocuklara alerjik oldukları bilinen besinlerin verilmesi ile şiddetli alerji tablolarının ortaya çıkabileceğine işaret eden Prof. Dr. Nihat Sapan, “Ayrıca besin içerikleri sağlıklı çocukların bile tüketebileceği şekilde olmalıdır. Özellikle aşırı şekerli olan besinlerin tüketilmesi ile çocuklarda küçük yaşlarda obezite yani aşırı kiloluluk problemi ortaya çıkabilmektedir. Alerjik çocukların astımlı çocukların obeziteden korunmaları son derece önemlidir. Ayrıca, okul çağına gelen astımlı çocukların iyi havalandırılmayan sınıf ortamlarında hastalık bulgularının yeniden ortaya çıkabileceği ve viral enfeksiyonların kolayca bir çocuktan diğerine bulaşabileceği unutulmamalıdır" dedi.

Türkiye’de çocuklarda görülen en önemli alerji probleminin besin alerjileri ve alerjik astım olduğunu kaydeden Sapan, “Çocukları arasında astım ve alerji sıklığının eskiye göre artmış olmasının günümüzdeki çevre kirliliği ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Gerçekten de hava kirliliğinin daha yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde alerjik astım sıklığı artmakta ve astım atakları daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. Besin alerjilerine bakacak olursak eskiye oranla yine bir artış olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak besinlerin elde ediş biçimlerindeki farklılıkların ve katkı maddelerinin etkili olduğu düşünülmektedir” dedi.

Çocuklarında astım ve alerji sorunu olan ailelere kesinlikle sigara kullanmamaları uyarısında bulunan Prof. Dr. Nihat Sapan, bebeklerin de en az altı ay veya bir yıl süre boyunca anne sütü ile beslenilmesini tavsiye etti. Kalabalık ve kapalı ortamların, havalandırılması iyi olmayan veya nemli evlerin alerjen miktarını yükselttiğini belirten Prof. Dr. Sapan, böyle ortamlarda bulunan çocuklarda astım şikayetlerinde artış meydana geldiğini aktardı.

(İHA)