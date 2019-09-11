Son Dakika
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü Kazası: 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti
Şarkıcı Berkay adliyeye geldi
Venezuela, savaşa hazırlanıyor
Kerbela’da 3 günlük yas ilan edildi
Avcılar’da İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı: 7 yaralı
Dış ticaret endeksleri
Borsa güne yükselişle başladı
Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı

Alzheimer hastasına bakım verenler mutlaka destek istemeli!

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında açıklama yapan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, "Bu hastalık günlük yaşamın sürdürülmesini imkânsız hale getiriyor. Farkındalık ile hastalığın seyrini yavaşlatmak ve hastanın süreci rahat geçirmesini sağlamak mümkün" dedi. Bakım verenlerin destek istemeleri gerektiğini de belirten Kaptan, hastaların bu süreçte hayattan izole edilmemesi ve günde 10 dakika da olsa egzersiz yapmaları gerektiğini söyledi.

Sağlık 11.09.2019, 09:14 Tuğçe Hanım
Alzheimer hastasına bakım verenler mutlaka destek istemeli!

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında açıklama yapan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, "Bu hastalık günlük yaşamın sürdürülmesini imkânsız hale getiriyor. Farkındalık ile hastalığın seyrini yavaşlatmak ve hastanın süreci rahat geçirmesini sağlamak mümkün" dedi. Bakım verenlerin destek istemeleri gerektiğini de belirten Kaptan, hastaların bu süreçte hayattan izole edilmemesi ve günde 10 dakika da olsa egzersiz yapmaları gerektiğini söyledi.     

Alzheimer, beynin normal organizasyonu ve fonksiyonunu bozarak günlük yaşamın sürdürülmesini imkânsız hale getiriyor. Tedavisi kesin olarak bilinmiyor ancak hastanın süreci rahat geçirmesi ve hastalığın seyrinin yavaşlatılması farkındalık sayesinde mümkün olabiliyor. Bu bilinci artırmak ve demansı çevreleyen damgalamaya meydan okumak için her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak kabul ediliyor ve uluslararası alanda kampanyalar ile etkinlikler ay boyunca sürüyor.  
Hastalık bilinmiyor
Dünya genelindeki 94 Alzheimer derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu Alzheimer Disease International’a (ADI) göre, küresel olarak her 3 kişiden 2'si ülkelerinde demans anlayışının çok az olduğuna veya hiç olmadığına inanıyor. Bu rakamlara göre farkındalığın yüksek düzeyde olmadığı açıkça anlaşılıyor.

Destek istenmeli
Alzheimer hastalığı için en büyük risk faktörünün yaş olarak görüldüğünü ve 65 yaş üzerindeki kişilerde hastalığın daha belirgin olduğunu söyleyen Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, "Ancak bu durum hastalığın tamamen yaşlı kategorisine konulacak bir hastalık olduğunu göstermez. 65 yaşın altındaki kişilerde de hastalık görülebilmektedir" dedi. Alzheimer hastasının ihtiyaç duyduğu bakımın giderek artacağını ve destek gerektiren bir bakım olduğunu belirten Kaptan, "Bakımı üstlenen kişinin yardım gereksiniminin farkında olması ve yardım talebinde bulunması gerekiyor. Bunun bir eksiklik ya da sorun olarak algılanmaması önemli. En yakın bölgede bulunan kurum, kuruluş ya da dernek gibi gönüllü oluşumlarla iletişim içerisinde olup destek almak bakım verenin yükünü hafifletir ve güç verir" diye konuştu.
Hastaları izole etmek yanlış
Hastaları izole etmenin de çok yanlış olacağının altını çizen Kaptan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aktif olmak ve egzersiz yapmak, hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Günde 10 dakikalık egzersiz bile fayda sağlayacaktır. Egzersizlere müzik eklenmesi de motivasyonu artırır. Sağlıklı bir kiloda kalmalarına, düzenli tuvalet ve uyku alışkanlıklarına sahip olmalarına yardımcı olur."

#Dünya Alzheimer Günü #Alzheimer hastası #sağlık
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@