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Alzheimer’dan kaynaklı ölümlerde korkutan artış

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, Alzheimer'dan kaynaklı ölümlerin yüzde 123 arttığını belirtti.

Sağlık 19.09.2019, 11:17 19.09.2019, 12:49
Alzheimer’dan kaynaklı ölümlerde korkutan artış

İSTANBUL (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, Alzheimer'dan kaynaklı ölümlerin yüzde 123 arttığını belirtti.

Yıldız, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada Alzheimer hastalığının dünyada 7’nci ölüm nedeni olduğunu, Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 milyonun üzerinde Alzheimer hastası bulunduğunu dile getirerek, her yıl bu sayıya 9,9 milyon hasta daha eklendiğini ancak Alzheimer'ın tek bir kişiyi değil tüm aileye etkilediği için Türkiye'de 600 bin Alzheimer ailesi var demenin daha doğru olduğunu kaydetti.

Yıldız, "Düşük ve orta gelirli ülkelerde hastalığın görülme sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı. 2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler yüzde 11 azalırken, Alzheimer’dan kaynaklı ölümler yüzde 123 artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin zihinsel (bilişsel) işlevlerinin günlük yaşam aktivitelerini bozacak şekilde sinsice başlayıp ilerleyici şekilde bozulmasına demans (bunama) denildiğini belirten Yıldız, demansın onlarca nedeni bulunduğunu aktardı.

Yıldız, "Demansın en sık nedeni Alzheimer’dır ancak her demans Alzheimer değildir. Yaklaşık 10 demans hastasının 7’si Alzheimer tipi demans teşhisi almaktadır. Alzheimer’li kişinin beyninde neler oluyor biliyoruz ama bunun neyin başlattığı halen bilinmiyor." açıklamasında bulundu.

-"Vitamin Eksikliği uzun vadede Alzheimer’a neden oluyor"

Hastalığın erken-orta-ileri olmak üzere 3 evresi bulunduğunu bildiren Yıldız, unutkanlığa neden olan vitamin eksikliği, dikkat eksikliği, tiroid hormonu yetersizliği, depresyon, kronik karaciğer hastalığı, ağır diyetlerin ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskini arttırdığını kaydetti.

Yıldız, yaşlılarda özellikle sık tekrarlar, kafa karışıklığı, kişi ve eşya isimlerini karıştırma, içine kapanıklık, hobilerini bırakma, eşyalarını koyduğu yeri unutma, dış mekanda kaybolma, para hesabını karıştırma, kişisel bakımda ihmal ve telefon numarasını karıştırma gibi durumlardan herhangi birinin dahi Alzheimer belirtisi olabileceğini, bu belirtilerden herhangi bir tanesi varsa bir nöroloji uzmanına başvurmak gerektiğini aktardı.

Birinci derece aile yakınlardan bir kişide Alzheimer varsa, görülme riskinin 2,5 kat arttığını belirten Yıldız, eğer birinci derece yakınlardan 2 kişide Alzheimer varsa, hastalığın görülme riskinin 7-8 kat arttığını dile getirdi.

Yıldız, "Alzheimer riskini artıran faktörler, ileri yaş, genetik, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, kafa travması, kadın cinsiyet, erken menopoz, uzun süreli depresyon, bazı toksik maddelere maruziyet, aşırı alkol veya madde kullanımıdır. Alzheimer riskini azaltan faktörler ise eğitim, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak olma, sosyalleşme, mesleğiniz dışında uğraşlar, düzenli uyku olarak sıralanabilir." ifadelerini kullandı.

#Bezmialem Vakıf Üniversitesi
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