Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Randevu / İletişim ve Konum

Ankara Şehir Hastanesi, kurulmuş olduğu yüzölçümünün büyüklüğü ve toplamda 1623 yatak kapasitesine sahip hastane olma özelliği ile Avrupa’nın en büyük dünyanın ise en büyük 3. hastanesi olma özelliği taşıyor. Bilkent Şehir Hastanesi olarak da bilinen bu hastane 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası, 131 ameliyathane ile günlük 100.000’den fazla hastanın ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Ankara Şehir Hastanesi’ne Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi taşınarak hasta kabulleri başlamış olmasıyla birlikte Ankara’daki pek çok hastanenin buraya taşınarak hizmet vermesi öngörülüyor.

Ankara Şehir Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi açıldı mı sorusu hem Ankaralıları hem de şehir dışından Ankara’ya tedavi olmaya gelenleri yakından ilgilendiriyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kampüsüne sahip olan Ankara Şehir Hastanesi 6 hastaneyi bir araya getirerek dünyanın saygı değer hastaneleri arasında bulunmayı amaç edinmiş durumda. Hasta kabulüne başlayan Ankara Şehir Hastanesi’ne 182 Sağlık Bakanlığı randevu hattını arayarak ulaşabilir ve randevunuzu alabilirsiniz.

Ankara Şehir Hastanesi polikliniklerinde tüm hastaların kabulü 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmakta ve sağlık güvencesine sahip tüm hastalar ücretsiz olarak tedavi olabilmektedirler. Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde;

Genel hastane,

Kalp damar hastanesi,

Nöroloji- ortopedi hastanesi,

Çocuk hastanesi,

Kadın doğum hastanesi,

Onkoloji hastanesi,

FTR hastanesi,

Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi,

Medikal gözlem kliniği

Olmak üzere pek çok farklı alanda hizmet vermektedir. Ankara Şehir Hastanesi’ne hasta yatışları da başlamış olup yemekten güvenliğe sterilizasyondan hasta bakımına kadar tüm işlemler hızlı ve konforlu bir biçimde yerine getirilmektedir.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yol Tarifi - Ulaşım ve Hatları

Metro ile Aşti Otobüs Terminalinden Ulaşım

Metro ile Tarım Bakanlığı durağında inip 112 numaralı EGO ring otobüsü yada taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Dolmuş ile Ulaşım

Kızılay Güvenpark istikametinden Ankara Şehir Hastanesi Dolmuşlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ulus İstikametinden Bilkent istikametine giden dolmuşlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Dolmuş kalkış noktası ULUS - Denizciler dolmuş durağıdır.

AŞTİ Otobüs Terminalinden Ulaşım

AŞTİ otobüs terminalinden Konya yolu üzerinden geçen Bilkent istikametine giden dolmuşlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

AŞTİ Metrosunu kullanarak önce Kızılay istikametine sonra Koru Metrosuna aktarma yaparak tarım Bakanlığı durağında inip 112 numaralı EGO ring otobüsü ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hızlı Tren Garından Ulaşım

Ankara Hızlı Tren Garı durağında indikten sonra Bilkent istikametine giden dolmuşlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

ERYAMAN Hızlı Tren Garından Kızılay istikametine giden otobüs veya dolmuş ile Tarım Bakanlığı durağında inip 112 EGO ring otobüsü yada taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Esenboğa Havaalanından Ulaşım

442 nolu EGO otobüsü ile AŞTİ otobüs terminaline ulaşım sağlayıp, Bilkent istikametine giden dolmuş ve metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

339 - Natoyolu - Anatolium Alışveriş Merkezi - Ankara Şehir Hastanesi Ulaşım

339 nolu EGO Özel Halk Otobüsü ile Ege Mah. - Nata Vega - Opera - Sıhhıye - Kızılay - Eskişehir Yolu - Armada - Cepa - Şehir Hasteneleri hattında ulaşım sağlayabilirsiniz.

112 - Ulus (Eski Meclis) - Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Otobüs Ulaşım

112 nolu EGO Otobüs Hattı Ulus Eski Meclisten Ankara Şehir Hastanesine ve Ankara Şehir Hastanesinden Ulus Eski Meclise 2 güzergah içermektedir.

Servisler hafta içi sabah saat 6:15 den akşam saat 21:15 e kadar, hafta sonu sabah saat 8:15 den akşam saat 20:15 e kadar aralıksız devam etmektedir.

Toplam Durak Sayısı 10 olup, yolculuk süresi yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

Hat Özeti; 40156 Eski Meclis (Ulus) 10968 AŞTİ, 10182 Hastane Giriş,

10173 Kalp Damar Hastanesi

10813 İdari Bina

10184 Çocuk Acil

10177 Kadın Doğum

10178 Onkoloji Hastanesi

10179 Nöroloji ve Ortopedi

10180 Genel Hastane

112 - Ulus (Eski Meclis) - Kızılay - Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Otobüs Ulaşım

-Ankara Şehir Hastanesi,

-CEPA AVM önü,

-Dikmen Kavşağı (TBMM Durağı),

-Kızılay (GAMA İş Merkezi önü),

-Sıhhıye (Tren Yolu altı),

-Ulus 1. Meclis (Eski Meclis)

Gidiş-dönüş olmak üzere 29 kilometrelik güzergahta Ulus’tan binecek olan yolcular ise,

-Ulus 1. Meclis (Eski Meclis)

-Akköprü (Emniyetin önü),

-Gazi Hastanesi önü,

-AŞTİ,

-Eskişehir Yolu CEPA AVM önünden binerek Ankara Şehir Hastanemize ulaşabilecek.

HER GÜN 06.30-20.00 SAATLERİ ARASINDA SERVİS

112 numaralı otobüs hattı her gün 06.30-20.00 arasında hizmet verecek.

Yarım saatte bir sefer yapacak olan hat sayesinde vatandaşlar, hem tedavi amaçlı hastaneye ulaşabilecek hem de hasta ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Hat Özeti;

-CEPA AVM durağından Etimesgut-Sincan-Polatlı bölgelerinden gelen vatandaşların,

-Akay Kavşağı TBMM durağından Çankaya bölgesinden gelen vatandaşların,

-Kızılay-Sıhhiye-Ulus duraklarından Altındağ-Keçiören-Mamak bölgelerinden gelen vatandaşların,

-Akköprü durağından Yenimahalle-Keçiören-Sincan Etimesgut bölgelerinden gelen vatandaşların,

-Gazi Hastanesi durağından Emek-Bahçelievler-Beşevler bölgelerinden gelen vatandaşların,

-AŞTİ durağından ise şehir dışından ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların

Ankara Şehir Hastanesine ulaşımları sağlanacak.

419 - Keçiören (Aktepe) - Ankara Şehir Hastanesi Ulaşım

419 nolu EGO Özel Halk Otobüsü ile K.Ören - Aktepe - Dutluk - Şose - Kalaba - Dışkapı - K.Karabekir - İst. Cad. - Ankamall - Konya Yolu - Sabancı Yurdu - Gazi Hast. - Emek - AŞTİ - Armada - Cepa - Bilkent - Şehir Hastaneleri hattında ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ulus - Gölbaşı Dolmuş İle Ulaşım

Bentderesi Gülbaba Dolmuş Duraklarında Bilkent Şehir Hastanesine Dolmuş ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Güzergahlar;

Hacı Bayram Cad. (Bentderesi Cad.)

Etlik Cad. 1011 Köprülü Kavşak Sola Dönüş

Turgut Özal Bulvarı (Aşti Önü)

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu)

Ankara Şehir Hastanesi .

Ankara Şehir Hastanesine Nasıl Gidilir?

Bilkent Şehir Hastanesi 2019 açılmasıyla birlikte buraya ulaşımın nasıl sağlanacağı hastalar ve hasta yakınları tarafından merak konusudur. Çankaya’da bulunan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açık adresi şöyledir: Üniversiteler Mah. Bilkent Cad. No: 1 – Çankaya / Ankara. Üniversiteler Mahallesi Çankaya/Ankara adresinde bulunan Ankara şehir hastanesine şehir içinden metro ile ulaşmak oldukça kolaydır. İster şehir dışından gelenler isterse de Ankara’da oturanlar Ümitköy Koru metrosuna binerek Bilkent durağında inmeleri halinde çok kısa sürede Ankara Şehir Hastanesi’ne ulaşabilirler.

Ankara Şehir Hastanesi’ne AŞTİ’den veya hızlı tren istasyonundan ulaşmak için Ümitköy- Sincan hattında çalışan dolmuşlara binmek suretiyle de ulaşılabilmektedir. Bu durumda da Ahmet Hamdi Akseki Camii önünde inmeniz halinde metro alt geçidinden yolun karşısına geçerek Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşabilirsiniz. Ayakta duramayacak kadar hasta olan kimseler ise aynı şekilde otogardan veya hızlı tren istasyonu önünden 40-50 TL ücret ödeyerek Ankara Şehir Hastanesi kampüsüne ulaşabilirler.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Randevu / İletişim

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İletişim ve Telefon Numarası: 0 312 552 60 00

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi mail adresi: ankarasehir@saglik.gov.tr

