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Ankara Eczacı Odasından yerli ilaç üretimine destek

- Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı: - "Ankara Eczacı Odası olarak yerli ilaç üretimini ve jenerik ilacı destekliyoruz" - "Hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz"

Sağlık 09.10.2019, 13:10
Ankara Eczacı Odasından yerli ilaç üretimine destek

ANKARA (AA) - Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaca erişimde sıkıntı yaşandığını ileri sürerek, "Yerli ilaç üretimini ve jenerik ilacı destekliyoruz. Bunların yanı sıra bu sürecin daha etkin yönetilerek, hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Ankara Eczacı Odasının eylül ayındaki seçimli olağan genel kurulunda başkanlık görevini devralan Taner Ercanlı, yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla Oda'da basın toplantısı düzenledi.

Ercanlı, son dönemlerde hem yerelleşme sürecinin ilaç endüstrisine yansımaları hem ilaç kuru hem de Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaşanan değişiklikler nedeniyle ilaca erişimde sorunlar yaşandığı iddiasında bulundu.

Yerli ilaç üretiminin arkasında olduklarını vurgulayan Ercanlı, "Yerli ilaçların üretim aşamalarına baktığımızda, yalnızca kullanılan tesis ve çalışanların yerli olduğunu söylemek mümkündür. Tüm bu etmenler yerli ilaç üretimi sürecini sekteye uğratmaktadır. Yerli ilaç üretimindeki bu süreç 'İlaçta Kısmi Yerelleşme'den çıkarılıp, üretimin her aşamasında yerelleşmeye gidilmelidir ve jenerik ilaçların da tercih edilmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

- "Geri ödemeden çıkarılan ilaçlar ilaca erişimi zorlaştırıyor"

Bazı ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarıldığını ifade eden Ercanlı, bu durumda vatandaşların "hali hazırda kullandıkları ilaca ya hiç ulaşamadığını ya da geri ödeme kapsamından çıkan ilaçların fahiş fiyatlara ulaştığını" öne sürdü.

Ercanlı, "Yerelleşme sürecinde yaşanan aksamalar ve ilaç fiyat politikaları nedeniyle bazı suni gözyaşları, bazı burun spreyleri ile bazı astım ve KOAH ilaçlarında sıkıntılar yaşanmakta, halkımız bu ilaç gruplarının bir kısmına erişmekte zorluk yaşamaktadır. Ankara Eczacı Odası olarak yerli ilaç üretimi ve jenerik ilacı destekliyoruz. Bunların yanı sıra bu sürecin daha etkin yönetilerek, hastalarımızın ilaca ulaşımındaki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

İlaç Fiyat Kararnamesi'nin de ilaca erişimde etkili olduğunu bildiren Ercanlı, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ülkemizdeki ilaçların dönemsel avro değeri, Avrupa Birliği üyesi olan ve en ucuz ilaç fiyatına sahip beş ülke referans alınarak hesaplanmaktadır. Son olarak Şubat 2019 tarihinde yapılan değişiklikle bu değer 3,40 olarak belirlenmiştir. Ancak dönemsel avro değerinin avro kuru ile arasında meydana gelen makas farkı, pek çok firmanın ilaçlarını Türkiye pazarından çekmesine ya da piyasaya kısıtlı ilaç sunmasına neden olmaktadır.

Özellikle kanser, astım, KOAH, hipertansiyon ve MS gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da piyasada bulunması ile ilgili sıkıntılar vardır. SUT'ta yapılan değişiklikle, daha önce nöroloji uzmanlarınca reçetelenen bazı ilaç gruplarının sadece psikiyatr uzmanları tarafından yazılması şeklindeki düzenleneme neticesinde, hastalarımızın bu ilaçlara erişiminde sıkıntılar baş göstermiştir."

- "Reçetelere ilaç markası yerine etken madde ismi yazılmalı"

Ercanlı, şehir hastanesine ilişkin de değerlendirmede bulunurken, "Şehir hastanesi çevresinde eczane bulunmaması, hastalarımızın ilaca ulaşamamasına neden olmakta ve o bölgede illegal yapılar ortaya çıkmakta, hastane çevresinde ilacını alacak bir eczane bulamayan halkımızın karşısına simsarlar çıkmaktadır. Ayrıca, reçetede bulunan hekim kaşesi ile ilacı yazan hekim farklılık göstermektedir. Henüz kaşesini teslim almamış olan hekimler ya başka bir hekim arkadaşının kaşesini kullanmakta ya da şehir hastanesinde muayene ettiği hastasına eski hastanesindeki kaşesi ile reçete yazmaya devam etmektedir." iddiasında bulundu.

Eşdeğer ilaçlar konusunda ise Ercanlı, "Hastalarımızın bir kısmı eşdeğer ilacı kabul etmemekte, mutlaka hekimi tarafından yazılan ilaç markasını istemektedir. Bu durumun reçetelere ilaç markası yerine etken madde isminin yazılması ile çözüme kavuşabileceğine inanmaktayız." ifadelerini kullandı.

#Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı #ilaç sıkıntısı #şehir hastanesi #yerelleşme
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