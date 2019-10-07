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Anne sütü bebeği de anneyi de hastalıklardan koruyor
İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır, bebeklerin ilk altı ay kesinlikle anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirtti.
Sağlık 07.10.2019, 14:28
İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gözde Kır, bebeklerin ilk altı ay kesinlikle anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirtti.
"EMZİREN ANNELER HASTALIKLARDAN KORUNUYOR"
Emzirmenin, anneye sağladığı faydalar hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Gözde Kır, “İlk 6 ayda sadece ‘Anne Sütü’ vermek, bebek ve anne için çok önemlidir. Anne emzirdiğinde; doğum sonrası kanaması azalır, rahmi küçülür, kilo kaybı kolaylaşır, stresi azalır. Emzirmeye devam edildiği takdirde, annede şeker hastalığı gelişme riski, kalp hastalıkları riski, meme ve yumurtalık kanseri gelişme riski azalır" diye konuştu.(Ahmet Seher/İHA)
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