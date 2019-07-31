Bakan Koca: Hedefimiz israfların önüne geçmek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında dijitalleşmede önemli mesafeler kaydedildiğini belirterek, "Dijitalleşmede hedefimiz vatandaşımıza yapılan hizmeti daha kolaylaştırmak, gereksiz israfların önüne geçebilmek" dedi.

Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saeed Al Saleh ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. Toplantıda ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri, sağlık turizmi, kamu-özel ortaklığı projeleri ve uluslararası sağlık hizmetleri faaliyetlerinde iş birliği konuları görüşüldü.



'DİJİTALLEŞMEDE ÖNEMLİ MESAFELER KAYDETTİK'

Görüşmenin ardında iki bakan, ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, bakanlık olarak tüm sağlık hizmetlerini ve sağlıkla ilgili yapılan bütün işlemleri yeni dönemde dijitalleştirmek istediklerini belirtti. Bakan Koca, dijitalleşme alanında önemli mesafeler kaydedildiğini vurgulayarak, geleceğin teknolojisini düşünerek yatırım yaptıklarını bildirdi. Bakan Koca, bundan böyle edinilen sağlık hizmetinin uygunluğunu ve yerindeliğini bakanlık olarak tespit ederek finansal planlamasının buna göre yapıldığı yeni bir dönem başladığını kaydetti.



'HEDEFİMİZ GEREKSİZ İSRAFLARIN ÖNÜNE GEÇMEK'

Bakan Koca, "Bunu ilk olarak MR ve tomografi ile başlatmış olduk. Burada yapılmak istenen kamu-özel hem de Sağlık Bakanlığı'nı kapsayan bir uygulama olacak. Gereksiz, bakılmadan yapılan MR ve tomografi tekrarlarının yüzde 10 olduğunu gördük. Bunun yüzde 65 oranında azalacağını öngörüyoruz. Sistem şu anda yüzde 85 oranında devrede. 2 Eylül'den itibaren kamu, özel ve üniversite olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarında devreye girecek. Geçmişte çekilen bir MR veya tomografinin kontrolü yapılmadan talep durumunda 'SGK Medula' sistemi bu ödemeyi yapmamış olacak. Dijitalleşmede hedefimiz vatandaşımıza yapılan hizmeti daha kolaylaştırmak, gereksiz israfların önüne geçebilmek. Bunun gibi MR ve tomografide bahsettiğim şekliyle laboratuvar, tanı ve ameliyatlar dahil olmak üzere uygunluk ve yerindeliğini bakanlık olarak karar verip, Medula sisteminde daha sonra ödemesinin yapılacağı bir dönem başlayacak. Bunu obezite ameliyatları, sezaryen, istenen bazı tetkikler dahil olmak üzere belli algoritmalar geliştirip, ne zaman hangi durumda nelerin istenebileceği ve hangi müdahalenin yapılabilirliği, dijital ortamda buna uygunluk ve yerindeliği tespit eden bir dijitalleşme dönemi olacak" şeklinde konuştu.



'NURŞANİ İÇİN DEVREDEYİZ'

Bakan Fahrettin Koca, halk ozanı Aşık Nurşani'nin kansere yakalanan oğlu Engin Nurşani için sosyal medyadan yardım çağrısında bulunması ile ilgili, "Nurşani'nin sosyal medyadan öğrendiğim ve devamında bakanlık olarak aktif şekilde devrede olduğumuz tedavinin yapılabilmesi için her türlü desteğe hazır olduğumuzu kendilerinin de bu anlamda tedavi edildiği hastane ile ilgili irtibat içindeyiz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir ek ödeme kalmadan tedavisinin devamı sağlanmış oldu. Yaşanan sorun kendilerinin Alman vatandaşı olup, bizim geri ödeme sistemimizde olmamalarından kaynaklanan bir durum. Ama bizim için önemli olan hastanın tedavisi ve bu anlamda devredeyiz. Arkadaşlarımız ailesiyle irtibat halinde.”



'3-4 AY İÇİNDE DİĞER ALIMALAR DA YAPILMIŞ OLACAK'

Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek "29 bin 989 personeli 2019 için alacağımızı ve bunu iki etapta yapmayı planladığımızı açıklamıştık. İlk alımda 12 bin kişi olarak ve bunlardan 6 bin 895'i hemşire olmak üzere Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. 7 Ağustos'ta başlayacak, 21 Ağustos'a kadar bu müracaat yapılmış olacak. KPSS ile alım söz konusu. Daha önce alındığı şekliyle devam ediyor. Önümüzdeki 3-4 ay içinde tekrar KPSS ile alımlar yapılmış olacak" diye konuştu.



'ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK'

Bakan Koca, Batı Nil Virüsü ile ilgili şu ana kadar 5 kişiye tanı konulduğunu kaydederek "Bu kişilerin kritik durumları yok. Yakın takipteler, burada önemli olan bu hastalığın nörolojik belirtileri. Ciddi bir tedavisi yok, nadir ölümle sonuçlanan bir hastalık, ölümcül değil; daha çok destek tedavisinin yapılması gereken bir hastalık tipi. Özelikle kuşlarda olan hastalığın sivrisineklerle insana bulaşmasıyla ortaya çıkıyor. Sivrisineklerle mücadele etme son derece önemli. Halk Sağlığı ekipleri rutin bir takım taramalar yapıyorlar. Tarama sonrası ilaç uygulaması önerisi yapılıyor. Yerel yönetimlerle, sular idaresiyle irtibat halindeler. Bildirimler yapıp, ilaç uygulamaları yaptırıyoruz. Şu an endişe edecek bir durum yok" dedi.



BERBERLER FEDERASYONU İLE SÖZLEŞME

Bakan Fahrettin Koca, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile bir protokol hazırlığında olduklarına işaret ederek "Berber ve kuaförler Hepatit ve AIDS gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısından önemli. Bu sebepten Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile irtibat halindeyiz. Karşılıklı sözleşme imzalanarak bir sertifika töreni planlıyoruz. Buradaki hedef gerekli yerlerin hijyenini, dezenfeksiyonunun sağlandığı ortam olduğuna dair önemi olacak" diye konuştu.



'DEVASA BİR HASTANE’

Bahreyn Sağlık Bakanı Al Saleh, Ankara Şehir Hastanesi'ni inceleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Devasa bir hastane. Biz küçük bir adayız. Bunun gibisini inşa etmemiz hem mümkün hem makul olmayacaktır, böylesi bir hastanenin nüfusu bakımından Ankara’ya yakıştığını söylemek lazım. Ne kadar büyük hastane inşa ettiğinizden çok orada ne derece kaliteli hizmet verebildiğiniz ve hizmetleri nasıl düzenlediğiniz sorusunu cevaplayabiliyoruz. Pek çok ülke gezdim. Ve gördüğüm en büyük hastanelerden birisi. Türkiye ve Türk halkı bu yapılandan gurur duymalı" diye konuştu.

