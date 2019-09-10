Balığa limon sıkın! Yanında soğan yiyin!

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu hangi balığın neye iyi geleceğini, balığın yanında neler tüketilmesi gerektiğini anlattı, “Limondaki C vitamini balıktaki Omega-3 yağ asidinin vücutta kullanımını artırır. Soğan kan şekerinin düşmesini engeller, roka ise kalsiyum emilimini azaltır” diye konuştu.

Sezon açıldı, balıklar soframızdaki yerini aldı. Peki, sağlığımız açısından yüksek besin değeri taşıyan balıkların hangisi neye iyi gelir? Balığın yanında roka yenir mi? Balığa limon sıkmak doğru mu? Tüm bu soruların yanıtını İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’den Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu verdi. İşte mevsimine göre tüketilmesi gereken, gripten depresyona şifa deposu balıklar…

FIRINDA PİŞİRİN, HAFTA 2 KEZ YİYİN

Öncelikle balıklar, ızgara, buğulama veya fırınlama yöntemiyle pişirilmeli, haftada 2-3 kez tüketilmelidir. Balık çorbasına yapılan terbiyede krema yerine süt, beyaz un yerine de kepekli un kullanılırsa içeriğindeki sebze ve baharatlarla birlikte daha sağlıklı hale gelecektir.

Somon balığı içerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini korur ve dolayısıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları engeller.

Yüksek Omega-3 yağ asidi ve B vitaminleri içermesi sayesinde ton balığı, zihinsel ve ruhsal açıdan rahatlık verir. Ayrıca seratonin (mutluluk hormonu) metabolizmasına da olumlu etki ettiği için depresyonu engeller.

Lüfer niasin içeriğinden dolayı enerji metabolizmasında işlev görür. Yeterli tüketimi ile birlikte yorgunluk, halsizlik sorununu ortadan kaldırır ve iyi uyku sağlar.

A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan hamsi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Hamsi iyot bakımından da zengindir ve beyin sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Ancak hamsiyi kızartmadan, buğulama yöntemiyle pişirmelisiniz.

Hamilelikte, tazeliğine ve mevsimine dikkat edildiği müddetçe balık rahatlıkla tüketilebilir. Ancak bazı balık türleri yüksek oranda cıva içerdiği için bebeğin beyin ve sinir gelişimini olumsuz etkileyebilir. Hamsi, palamut ve uskumru gibi balıklar küçük olup uzun yaşamadıkları ve yüzey balığı olduğu için daha az cıva içerirler. Hamileler için bu balıklar uygun olacaktır.

BALIK TAZEYSE AYRAN İÇEBİLİRSİNİZ



Balığın yanında genelde asitli içecekler tercih edilir. Fakat bu tarz asitli içecekler balığın vücuda yararlı etkilerini azaltacaktır. Taze limon sıkılmış soda, balığın yanında daha doğru bir tercih olacaktır. Limonu balığa da sıkabilirsiniz. Limonun içerisindeki antioksidanlar ve C vitamini balıktaki Omega-3 yağ asidinin vücutta kullanımını artırır. Balığın kalsiyum oranından yararlanmak isteyenler ise yanında roka yemeyi tercih etmemelidir. Çünkü rokanın içeriğinde bulunan yüksek demir, balık ile birlikte yendiğinde kalsiyum emilimini azaltır. Ayrıca balık tüketimi kan şekerinde düşüşe neden olabilir. Yanında yiyeceğiniz soğan ise kan şekerinin dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Balık tazeyse yanında ayran içebilirsiniz. Fakat bayatsa balığın protein yapısında bulunan histamin miktarı artar ve tüketildiğinde vücutta toksik etki yaratabilir.