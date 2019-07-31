Balık Yağı İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
Her yaştan bireyin ihtiyacı olan Omega 3 ve balık yağı ile ilgili uzmanlar doğru bilinen yanlışlar konusunda uyarıyor.
Çocuklar her mevsim balık yağı tüketsin
Balık yağı ile her mevsim sağlıklı kal
Balık yağı kullanımıyla ilgili söylenen en önemli yanlış bilgi yazın balık yağı alınamayacağı olarak biliniyor. Ancak her yaştan ve kilodan bireylerin Omega 3 ve vücudun gerek duyduğu yağ asitlerine yaz mevsiminde de ihtiyacı olduğudur. A vitamini içermeyen özellikle kolay kullanılan çiğnenebilir Omega 3 takviyeleri yaz-kış kullanılabiliyor. İnsan vücudunda sentezlenmeyen Omega 3 yağ asitlerinin yaz-kış alınması öneriliyor.
Balık yağı kilo aldırır mı?
En çok bilinen yanlışların başında balık yağının kilo aldırdığı geliyor. Omega 3 takviyeleri kilo aldırmadığı gibi sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için son derece gerekli bir besin zincirinin parçası oluyor. Uzmanlar bu yanlışın aksine pek çok perhizde balık yağı kullanımı öneriyor.
Balık yemek balık yağı kullanmaktan daha iyi
Balık tüketimi her mevsimde vücut için gerekli protein ve yağ asitlerinin alımına yardımcı oluyor. Her yaşın ve bireyin Omega 3 ihtiyacı farklılık gösteriyor. Sadece balık yiyerek aldığınız Omega 3 yağ asitleri vücut fonksiyonlarınız için yeterli olmayabiliyor. Balık yağı kullanımında çiğnenebilir jel formlar özel üretiminden dolayı daha yüksek emilim sağlıyor. Ayrıca ayrı ayrı paketlenen çiğnenebilir jel form ürünler ise tazeliğini ilk günkü gibi koruyor.
Vücudun gerçek ihtiyacı: Omega 3
Vücudun ihtiyacı olan Omega 3 veya balık yağı alındığında; uzun zincirli doymamış yağ asitlerinden EPA ve DHA, dışarıdan alınan gıda ve gıda takviyeleri ile bir takım metabolik faaliyetlerden geçiyor ve hücre zarlarının yapısına katılıyor. Bu sebeple tüm vücut günlük yağ asidine ihtiyaç duyuyor.
Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle beraber Omega 3/Omega 6 dengesi bozuluyor. Vücutta omega 6’nın daha fazla olması ise inflamasyona bağlı olarak romatoid artrit, kronik diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara yol açıyor.
Bu noktada ne kadar Omega 3 alınırsa o kadar sağlıklı olunacağı ile ilgili yanlış bilgiler bulunuyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’ ya göre çocuklarda ve yetişkinliklerde günlük 250 mg omega 3 alınması yeterlidir.
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