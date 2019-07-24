Başar, “Çocuk isteyen egzersiz yapsın ve aç kalsın”

Kısırlık tedavisi gören 443 erkek üzerinde yapılan araştırmaya göre erkeklerin 2 gruba ayrılarak (218’i egzersiz yapan ve 215’i egzersiz yapmayan) 7 gün, 30 gün, 12 hafta ve 24 haftalık periyotlarda seminal sıvıda inflamasyon ve oksidatif stres, semen parametreleri, sperm DNA fragmentasyonu ve hamilelik oranları yönünden incelendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Tüp Bebek Laboratuvarı Sorumlusu, Embriyoloji Uzmanı Dr. Murat Başar, “Crossfit tarzı egzersiz yapan grupta yapmayan gruba göre seminal sıvıda inflamatuar ve oksidatif stres belirleyicileri anlamlı şekilde düşük bulunmuş, gebelik oranlarında artış olduğu görülmüş” açıklamasında bulundu.

Aç kalmak üremeyi olumlu etkiliyor

Yüksek yoğunluklu bir egzersiz programının, erkek faktörü kısırlık tedavisine yardımcı bir yaşam tarzı yaklaşımı olarak önerilebileceğini vurgulayan Dr. Murat Başar, “Egzersizin yanı sıra beslenmeden de mümkün olduğunca işlenmiş gıdalar çıkarılarak doğal ürünler tüketilmeli ve sigaradan uzak kalınmalı” önerisinde bulundu. Egzersizlerin yanı sıra belirli süre aralıklarında aç kalmanın da üremeyi olumlu yönde etkilediğine ilişkin araştırmaların yapıldığını söyleyen Dr. Murat Başar, “Belirli periyotlarda erkekler için 16-18, kadınlar için 12-14 saat aç kalmak üremeyi olumlu yönde etkiliyor. Fareler üzerinde yaptığımız bir çalışmada aralıklı oruç uygulamanın farelerin sperm hücreleri üzerinde yaşlanmayı hızlandıran genlerin baskılandığını gördük” şeklinde konuştu.

Sağlıklı sperm için 8 öneri

Ayrıca beslenmeye eklenecek bazı takviyelerin üreme sağlığını ve dolayısıyla sperm hareketliliğini ve kalitesini olumlu olarak etkilediğini aktaran Embriyoloji Uzmanı Dr. Murat Başar, sağlıklı sperm için ipuçları verdi.