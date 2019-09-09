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Beslenme çantasından sütü eksik etmeyin!

Okul döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri de gündeme geliyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor.

Sağlık 09.09.2019, 13:42 09.09.2019, 13:46 Ramazan Durmuş
Beslenme çantasından sütü eksik etmeyin!

Okul döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri de gündeme geliyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Uzmanlar çocukların gün içinde süt ihtiyacının karşılanması için beslenme çantalarından her gün bir kutu sütün eksik olmaması gerektiği uyarısını yapıyor.

Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı yadsınamaz. Gün boyu okulda vakit geçiren öğrenciler, süt içerek bağışıklık sistemini güçlendirip kış aylarının da yaklaşmasıyla hastalıklardan korunuyor. Uzmanlar, vücut direncini artırmak ve sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt içilmesi gerektiğini söylüyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 2 bardak sütün zekâ gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ve okul başarısını artırdığının kanıtlandığını belirtti. İnanç; “Yeterli ve dengeli beslenebilmek için her besin grubunu tüketmeye ihtiyacımız var. Süt, et, tahıl, meyve, sebze, yağ ve şekerlerden oluşan besin grupları içinde yalnızca süt enerji oluşumunda etkili olan karbonhidrat, protein ve yağı bir arada içeriyor. Sütün enerji vermesinin yanı sıra bağışıklık sistemi açısından da önemi büyük. Mevsim değişimiyle birlikte görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün tüketimi, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

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#Beslenme çantası #süt #okullar açıldı #Nuh Naci Yazgan Üniversitesi #Prof. Dr. Neriman İnanç
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