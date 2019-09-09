Beslenme çantasından sütü eksik etmeyin!

Okul döneminin başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri de gündeme geliyor. Sütün kalsiyum ve mineral açısından zengin olması nedeniyle çocukların gelişiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, çocuk ve gençlerin her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Uzmanlar çocukların gün içinde süt ihtiyacının karşılanması için beslenme çantalarından her gün bir kutu sütün eksik olmaması gerektiği uyarısını yapıyor.

Zihinsel ve bedensel gelişime destek olan sütün insan vücuduna yararı yadsınamaz. Gün boyu okulda vakit geçiren öğrenciler, süt içerek bağışıklık sistemini güçlendirip kış aylarının da yaklaşmasıyla hastalıklardan korunuyor. Uzmanlar, vücut direncini artırmak ve sağlıklı beslenmek için gün içinde iki bardak süt içilmesi gerektiğini söylüyor.