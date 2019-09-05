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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bir çocuğa umut oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, kronik böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitiren Cihan Uğur'un karaciğeri, 13 yaşındaki bir çocuğa nakledilecek.Tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6...

Sağlık 05.09.2019, 03:13
Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bir çocuğa umut oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, kronik böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitiren Cihan Uğur'un karaciğeri, 13 yaşındaki bir çocuğa nakledilecek.

Tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Uğur'un beyin ölümü gerçekleşti.

Uğur ailesi tarafından bağışlanan ve Cihan Uğur'dan yaklaşık 3 saatlik operasyonla alınan karaciğer, 13 yaşındaki bir çocuğa nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cihan Uğur'un, bir süredir hastanede kronik böbrek yetmezliği için tedavi gördüğünü belirtti.

Organ naklinin önemini bilen Uğur ailesinin organları bağışlamak istediğini ifade eden Doğan, "Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden gelen ekip, yaptıkları tetkikler sonrasında hastanın karaciğerini uygun görüp organ naklini gerçekleştirdi." dedi.

#adıyaman #karaciğer #organ bağışı
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