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Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı askıya alınacak

- Zorunlu olmasına karşın, belirli işlemlerde ilaç takip sistemine bildirimi yapılmayan ilaçların ruhsatının askıya alınmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Sağlık 31.08.2019, 11:33
Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı askıya alınacak
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ANKARA (AA) - Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine eklenen düzenleme uyarınca, zorunlu olmasına karşın belirli işlemlerde ilaç takip sistemine bildirimi yapılmayan ürünlerin ruhsatı askıya alınacak.

Söz konusu düzenlemeyi içeren Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle ruhsatın askıya alınmasına ilişkin 22. maddenin birinci fıkrasına ilgili düzenlemeyi içeren (m) bendi eklendi.

Düzenleme, "Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunlu olan beşeri tıbbi ürünlerin üretim, ithalat, ihracat, satış, iade, imha ve geri çekme gibi işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirimin yapılmaması" halinde de ilgili tıbbi ürünün ruhsatının askıya alınmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle ilaç firmalarından bazılarının ilaç takip sistemine zamanında bildirim yapmaması nedeniyle suni şekilde ortaya çıkan ilaç yokluğu gibi sorunların önüne geçilmesi planlanıyor.

#beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği #bildirimi yapılmayan ilaçlar #ilaç takip sistemi #resmi gazete
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