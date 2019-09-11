Son Dakika
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi
Döviz kurları
Aracına güvendi, direksiyon başında uyudu
Öldürülen teröristin eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı
Baymak'tan yeni pazarlarla gelen “ihracat rekoru“
Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı
Arda Turan'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Dış ticaret açığı “Yeniden Asya Açılımı“ ile gerileyecek
Bitlis'te köy minibüsü devrildi: 8 ölü, 5 yaralı

Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

ANKARA (AA) - Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi. British Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, Ciprofloxacin veya...

Sağlık 11.09.2019, 12:39
Bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi

ANKARA (AA) - Doktorların sıklıkla reçete ettiği bir antibiyotik sınıfıyla iki kalp rahatsızlığı arasında ilişki tespit edildi.

British Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, Ciprofloxacin veya Cipro gibi florokinolon sınıfı antibiyotikleri kullananlarda, ana atardamar ve mitral yetersizlik gelişme olasılığının 2,4 kat arttığını gösterdi.

Araştırma çerçevesinde florokinolon sınıfı antibiyotiklerin amoksisilin grubuyla kıyaslandığı, en yüksek riskin son 30 günlük kullanım içinde gözlendiği belirtildi.

Çalışma ekibinin lideri Mahyar Etminan, "Bu antibiyotik sınıfı çok işe yarar ancak özellikle topluluk enfeksiyonları olmak üzere çoğu vakada gerçekten gerekli değil. Yersiz reçete edilmesi hem antibiyotik direncine hem de ciddi kalp sorunlarına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yan etkiler bilgilendirme sistemi verilerinin yanı sıra ABD'de özel sağlık sigortası şikayetlerinin yer aldığı veri tabanının kullanıldığı araştırmada hastaların yan etkiden 30 gün önce florokinolon sınıfı antibiyotik kullananlar, geriye dönük 31 ila 60 gün ya da 61 ila 365 gün içinde florokinolona maruz kalanlar olarak gruplandırıldığı belirtildi.

Araştırma dahil edilenlerin 12 bin 505'inde valvüler regürjitasyonu bulunduğu ve 125 bin 20'sinin de kontrol grubunda yer aldığı kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlandı.


#kalp rahatsızlığı #antibiyotik
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@