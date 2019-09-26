Bir gözünü kaybetti, yardım gelmezse diğerini de kaybedecek
İzmir’in Torbalı ilçesinde, 2.5 yıl önce baş ağrısı ile hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, rahatsızlıkları nedeniyle sol gözünü kaybetti. Aile, varını yoğunu satıp çocuğunun tedavisi üstlenmeye çalışırken, baba Metin İnal, satacak bir şeylerinin kalmadığını, oğlunun diğer gözünü kaybetmemesi için yetkililerden yardım istedi.
İzmir’in Torbalı ilçesinde, 2.5 yıl önce baş ağrısı ile hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki çocuk, rahatsızlıkları nedeniyle sol gözünü kaybetti. Aile, varını yoğunu satıp çocuğunun tedavisi üstlenmeye çalışırken, baba Metin İnal, satacak bir şeylerinin kalmadığını, oğlunun diğer gözünü kaybetmemesi için yetkililerden yardım istedi.
Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Muhteşem Salih İnal, MS hastalığına yakalandı. İddiaya göre, 2.5 yıl önce kene ısırması sonrasında baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden; ancak sonrasındaki işlemlerde bir beyin hastalığı olan ADEM ve MS ön tanısı konulan talihsiz çocuk, rahatsızlıklar nedeniyle sol gözünü kaybetti. 12 yaşındaki çocuk, bu süreçte eğitimini de yarıda bırakmak zorunda kaldı. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören, önümüzdeki günlerde ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedaviye alınacak olan talihsiz çocuğun ailesi ise yardım çağrısı yaptı.
"LÜTFEN BANA YARDIM EDİN"
12 yaşındaki Muhteşem Salih İnal, "2.5 yıl önce başımı kene soktu. Sonrasında baş ağrısı ve bulanık görmeye başladım. Sol gözümü kaybettim. Şimdi ise sağ gözümün yüzde 25’lik görme hissini kaybettim. Durumumuz el vermediği için tedavim evde devam ediyor. Yetkililerden yardım bekliyorum. Güneşi görmek, doğayı görmek, renkleri ayırt etmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin” diyerek yetkililere seslendi.(Amede Alpagüt/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2