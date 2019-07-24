Botoks Uygulamasına Dair Her Şey… Yüzümüz bizi anlatan, ilk izlenim bırakan, kişiliğimiz hakkında küçük ipuçları veren en önemli bölgemizdir. Konuşmaya başladığımızda mimiklerimizle destekleriz anlatmak istediğimizi… İşte bu mimikler yüzümüzde kalıcı çizgilere yol açıyor, aynı zamanda yaşın ilerlemesi de yüzümüzde çizgiler ve kırışıklıklara sebep oluyor! Eskiden birçok cerrahi işleme cesaret edilemez ve memnun olmadığımız bu çizgilerle, kırışıklıklarla yaşamaya devam edilirken, botoks ile cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ince çizgileri yok etmek çok kolay! Botoks Nedir? Botoks, kasların aşırı kullanımına bağlı oluşan çizgileri yok etmek ya da hafifletmek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. İçeriğindeki formül, botulinum toksin ve clostridium botulinum’dan elde edilmiş, kas gevşetici özelliğe sahiptir.

Bu formül ince uçlu iğnelerle kaslara enjekte edilir ve kas ile sinir arasındaki etkileşim kısa süreliğine engellenir, böylelikle kasılmayla oluşan çizgiler ortadan kaldırılır. Botoks Ankara için sık kullanım alanlarına baktığımızda, göz çevresi, kaş arası, kaz ayakları ve boyun bölgesi en çok uygulama yapılan bölgelerdir. Botoks Nasıl Uygulanır ve Riskleri Var Mıdır? Botoks uygulaması yapılacak olan bölge belirlendikten sonra, bölge temizleniyor. Uygulama yapılacak bölgenin belirlenmesiyle burada bulanan kaslara ince uçlu iğnelerle botoks formülü enjekte ediliyor. Bu uygulama 10 dakika gibi kısa sürede yapılmakta olup, tek seans yeterlidir. Botoks uygulamasının uzman hekimler tarafından yapılıyor olması oldukça önemlidir.

Botoks Ankara için doğru merkezlerin tercih edilmesi, emin ellerde uygulama yapılması oldukça önemlidir. Doğru merkezler tercih edilmediğinde her işlemde olduğu gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bunun haricinde botoks güvenilir ve kolay bir tedavidir, ancak kısa süreliğine bazı an etkiler gözlemlenebilir. Kızarıklık hafif morarma gibi etkiler çok kısa sürede ortadan kaybolur, bu sebeple botoks’un risklerinin olmadığını söylemek mümkündür. Botoks Kimlere Uygulanabilir? Botoks 18-70 yaş arasında olan kadın erkek herkese uygulanabilir. Mimiklere bağlı oluşan çizgiler, yaşlanma belirtilerine bağlı çizgilerle yaşamak istemeyen, daha parlak, daha genç bir cilde sahip olmak isteyen herkes botoks ile çizgilerini hafifletebilir. Ancak şunu söylemekte fayda var, botoks çizgileri yok etmek yada hafifletmek için uygulanmaktadır, derin kırışıklıkların tamamen yok olması için tek başına yeterli gelmemektedir.

Dr.Buket Yıldırım muayenehanemizde cilt analiziyle size uygun olup olmadığını detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Botoks Sonuçları Ne Zaman Ortaya Çıkar ve Ne Kadar Sürer? Botoks kaslara enjekte edildikten sonra 3-4 gün içinde belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Ancak nihai sonucu 10-14 gün içinde alınmaktadır. Yapılan botoks 4-6 ay kadar kalıcılık sağlar, bu süre sonunda cilt eski haline geri döner, eski halinden farklı olmaz ya da çizgiler artmaz. Ancak botoks uygulaması tekrarlanabilir ve her tekrarlanan botoks sonunda kalıcılık süresi artar.

Şunu belirtelim, bu süreler genel ortalama olarak verilmektedir, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Cilt yapısı, çizgilerin durumu uygulama ve kalıcılık sürelerini etkileyebilir. Botoks Tedavi Amaçlı Kullanılıyor Mu? Botoks hem kozmetik hem de tedavi alanında uygulanmaktadır. Kozmetik alanda etkili sonuçlar alınan botoks uygulamasının tedavi için kullanılması birçok memnun edici sonuç doğurmuştur. Terleme, migren gibi hastalıkların tedavisinde botoks ile hastalar çözüm bulabilmektedir. Cildimiz bizi ele verir… Unutmamalıyız ki her zaman sağlıklı görünmek, daha genç ve daha parlak bir cilde sahip olmak istiyorsak mutlaka doğru bakımları yapıyor olmalıyız. Cildimizi ileriki yaşlara hazırlayacak olanlar bizleriz, bu yüzden çevresel faktörler, yediklerimiz, içtiklerimizle hem vücut hem de cilt sağlığımızı düşünmeliyiz…