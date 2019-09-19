Boynunda şişlikten yakınanlara önemli uyarı
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Avcı, tiroid kanseri tanı ve tedavisinde merak edilen soruları yanıtlayarak, tiroid ameliyat yöntemlerinden ’total tiroidektomi’ hakkında bilgi verdi. Dr. Avcı, "Hastalar bu yöntem için ameliyatı yapacak cerrahın komplikasyon riskini araştırmalıdır" diyerek boynunda şişlikten yakınanları uyardı.
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Avcı, tiroid kanseri tanı ve tedavisinde merak edilen soruları yanıtlayarak, tiroid ameliyat yöntemlerinden ’total tiroidektomi’ hakkında bilgi verdi. Dr. Avcı, "Hastalar bu yöntem için ameliyatı yapacak cerrahın komplikasyon riskini araştırmalıdır" diyerek boynunda şişlikten yakınanları uyardı.
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Avcı, boyunda şişlik yakınması olan kişilerin yüksek ihtimalle tiroid bezinde bir modül olabileceğini ifade etti. Dr. Avcı, "Mutlaka tiroid hastalıklarıyla ilgili bir endokrin uzmanına ve bir cerraha başvurmak en uygunudur. Bu konuda deneyimli doktorun yapacağı öncelikle geniş bir öykü, ailede özellikle tiroid hastası ve tiroid kanseri var mı bunu mutlaka sorgulamak gerekiyor. Bir diğer yönden fizik muayene sonrası gerçekten tiroid modülünden şüpheleniliyorsa, tiroid ile ilgili deneyimli bir radyoloji merkezine ya da radyoloji uzmanına başvurulmalı" dedi.
“TOTAL TİROİDEKTOMİ ÖNCESİ CERRAHIN AMELİYAT RİSKİNİ ÖĞRENİN”
“HASTALAR ÖMÜR BOYU TAKİP EDİLMELİ”
Total tiroidektomi ameliyatlarından sonra hastaların ömür boyunca ilaç kullanması, takip ve kontrol altında olması, tiroid hormonlarının yeterli düzeyde tutulması gerektiğini söyleyen Dr. Avcı, "Ameliyat olan hastaların ameliyattan sonra ömür boyunca ilaç kullanması, takip ve kontrol altında olması, tiroid hormonlarının yeterli düzeyde tutulması gerekir. Hastalar ne şekilde tedavi edilirlerse edilsinler, ömürlerinin sonuna kadar takip edilmelidirler" ifadelerini kullandı.
(Salih Yılmazsoy/İHA)
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