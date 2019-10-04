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Bu Besinler Yavaş Yavaş Vücudu Zehirliyor!
Besinler içerdikleri vitamin ve minerallerle birlikte vücuda sağlık yaymaktadır. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksin sebebiyle yavaş yavaş sağlığı tehdit altına almaktadır. Besinlerde yer alan toksinlere bir şey yapılamayacağından dolayı bu noktada en iyisi toksin miktarı düşük olan yiyecekler tüketmek oluyor.
Toksin içeren besinler vücudumuzu yavaş yavaş zehirliyor. Bu besinlerin birçok faydası da var. Fakat toksin oranı yüksek olduğundan dolayı zararı da var. Bu yüzden bu besinleri az tüketmekte fayda var. Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku problemleri ve besinlerin emilememesi gibi birçok sorun çıkaran o gıdalar aşağıdaki gibi:
- Et
- Ton Balığı
- Süt
- Mısır
- Peynir
- Konserve Ürünler
Bu yiyeceklerde toksin yer alıyor. Tüketmek elbet çok faydalı. Fakat içerdikleri toksinin aynı zamanda vücuda zararı var. Bu yüzden çok tüketilmemesi gerekiyor.
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