Bu Besinler Yavaş Yavaş Vücudu Zehirliyor!

Toksin içeren besinler vücudumuzu yavaş yavaş zehirliyor. Bu besinlerin birçok faydası da var. Fakat toksin oranı yüksek olduğundan dolayı zararı da var. Bu yüzden bu besinleri az tüketmekte fayda var. Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku problemleri ve besinlerin emilememesi gibi birçok sorun çıkaran o gıdalar aşağıdaki gibi:

Et

Ton Balığı

Süt

Mısır

Peynir

Konserve Ürünler

Bu yiyeceklerde toksin yer alıyor. Tüketmek elbet çok faydalı. Fakat içerdikleri toksinin aynı zamanda vücuda zararı var. Bu yüzden çok tüketilmemesi gerekiyor.