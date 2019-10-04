Bu Gıdaları Alırken Dikkat: Bakanlıktan Uyarı Geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Işınlama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlük kapsamına alındı. Avrupa Birliği mevzuatına bire bir uyumlu bir şekilde hazırlanan söz konusu yönetmelikle ışınlama tesislerinde gıda ve gıdayla ilgili her türlü bileşenin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ya da bu gıdaların bileşenlerinin piyasaya arz edilmesiyle ilgili resmi kontrollere dair her türlü usül ve esas açık bir şekilde belirlendi.

Düzenlemeye göre, söz konusu gıdalar sadece mevzuatta belirtilmiş olan iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarına tabi olabilecek. Teknolojik olarak ihtiyaç duyulursa bu durumda ışınlama işlemi yapılacak.

Gıda ışınlama işletmesi kurma arzusunda olan gerçek ve tüzel kişiler, Nükleer Düzenleme Kurumundan ışınlama tesisi işletmebilmek için "işletme lisans belgesi" ve "Bakanlık işletme kayıt belgesi" almak zorunda kalacak.

Gıda ışınlama işlemi, gıdalardan kaynaklanan hastalıkların ortadan kaldırılması, bozulmaya sebebiyet veren mikroorganizmaların çürütülüp yok edilmesi, gıdada meydana gelecek çürümlerin önlenmesi ya da geciktirilmesi, gıdaların bozulmasının önüne geçilmesiyle ürünün raf ömründe artış yaşatılması, filizlenme ya da çimlenme veya olgunlaşmayla yaşanacak gıda kayıplarının en az miktara indirilebilmesi amaçları için belirlenmiş bir ışınlanma dozunda, uygun koşullar oluşturulacak hijyenik ortamda gerçekleştirilecek.