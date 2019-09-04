Bu Yiyecekler 17 Yaşındaki Genci Kör Etti!

İngiltere'de henüz 17 yaşında olan bir genç, son 10 yıldır yalnızca fast food tüketiyordu. Bu sebepten dolayı kör ve sağır oldu. Hastane dokorları, iç hastalıklarını bir araya getirdikleri raporda yer verdikleri vakada, gencin patates cips, patatez kızartması, beyaz ekmek ve işlenmiş et ağırlıklı beslendiğinden dolayı 15 yaşından itibaren görme ve işitme kaybı yaşadığını belirttiler.

Sürekli olarak fast food tüketimi sonucunda vitamin eksikliği yaşayan gencin, beslenmeye dayalı optik nöropati yaşadığı da tespit edildi. Bu rahatsızlık ise daha çok, çocukların yeteri miktarda beslenmediği ülkelerde kendini gösteriyor.

Adı açıklanmayan ve gizli tutulan genci tedavi etmek için yoğun çaba gösteren Dr. Denize Atan, zayıf beslenmeyle görme kaybı arasında meydana gelen ilişkiye dair dünya üzerinde hiçbir ülkede farkındalık bulunmadığını aktardı. "Yemek seçici" lakabıyla bilinen 14 yaşındaki çocuk, yorgunluk şikayetiyle doktora gitti.

Hiçbr ilaç tüketmeyen çocuğun herhangi bir sağlık sorunu da bulunmuyordu. Fakat kan testi yapıldığında çocuğun B12 eksikliği sebebiyle kansızlık yaşadığı belirlendi. Bunun da direkt olarak yorgunluğu tetiklediği belirtildi. 15 yaşına girdiğinde işitme kaybı ve görme kaybı yaşamaya başladı. Aradan geçen 2 yılın sonunda 17 yaşına girdiğinde hem görme hem de işitme yeteneğini tamamıyla kaybeden gencin, B vitamini ve bakır eksikliğinden bu yeteneğini kaybettiği, buna da fast foodların sebep olduğu görülü.