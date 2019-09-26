Çağın hastalığı Alzheimer durdurulabilir mi?

Çağın hastalığı alzheimer nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Alzheimer hastalığının, 30 yıl sonra kanseri geçeceğini söyleyen Dr. Buyrukçu, hastalıkla mücadelede kullanılan etkili ve doğal tedavi yöntemlerini, umut veren gelişmeleri anlattı.

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, alzheimer hastalığının ülkemizde de yüzbinlerce insanın hayatını tehdit ettiğini, ailelerle birlikte milyonlarca kişinin bu hastalık yüzünden hayat kalitesinin düştüğünü söyledi. Yaşlılarda ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan alzheimer hastalığının her geçen yıl daha fazla sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını anımsatan Dr. Buyrukçu, “Böyle devam ederse 30 yıl sonra alzheimer kaynaklı ölümlerin oranı, kanser nedeniyle ölümlerin oranının önüne geçecek” dedi.

Akupunktur Ve Fitoterapi Çok Etkili

Dr. Buğra Buyrukçu, alzheimer hastalığının tedavisi ve ilerlemesinin önlenmesine ilişkin ise umut verici tedavi yöntemleri olduğunu bildirdi. Alzheimer hastalığının ilerlemesinin durdurulabileceğini, hatta şikâyetlerinin geriletilebileceğini vurgulayan Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Alzheimer hastalarının genel durumunun düzeltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması amacı ile tamamlayıcı tıp yöntemleri sık olarak kullanılmaktadır. Bunların içinde en sık uygulanan akupunktur ve fitoterapidir ve son derece etkili iyileşme sağlamaktadır.”

Bellek Performansını Düzeltiyor

Akupunkturun, bu hastalarda öğrenme ve bellek performansını düzelttiğini, medikal tedavinin yanı sıra akupunktur uygulamasının hastalığın ilerlemesini durdurduğunu ve ağır seyretmesini önlediğini de kaydeden Dr. Buyrukçu, “Alzheimer hastalarında akupunktur uyguluması üç ay boyunca hafta da üç seans olacak şekilde yapılıyor. Hastanın üç aylık gelişim süreçlerine göre haftada iki ve daha sonra haftada bir olacak şekilde uygulamaya devam ediliyor” dedi. Hastalık şüphesiyle başvuran hastalara yapılan çeşitli testlerle tedavinin seyrinin belirlendiğini de söyleyen Dr. Buyrukçu, “Vatandaşlarımıza önerimiz, yakınlarında unutkanlık başladıysa veya alzheimer tanısı alan yakınları var ise bir an önce uzman hekime başvurarak bu tedavilere başlamalarıdır” şeklinde konuştu.