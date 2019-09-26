“Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz“

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak, her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." paylaşımında bulundu.