Çocuklarınız hangi öğünde ne yemeli, nelere dikkat etmeli... Uzmanından öneriler

Sağlıksız ve yetersiz beslenme, öğrenme güçlüğü nedeni... Dr. Buğra Buyrukçu, ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri için bir günlük beslenme programı verdi. İşte kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğünlerden oluşan günlük sağlıklı beslenme programı ve olmazsa olmaz besinler…

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, yeni eğitim yılıyla birlikte ne yazık ki öğrenciler için düzensiz ve sağlıksız beslenme döneminin de başladığını anımsattı. Öğrencinin okulda bulunduğu saatlerin, ailenin kontrolü dışındaki zaman dilimi olduğunu söyleyen Dr. Buyrukçu, bunun da kötü beslenme alışkanlıkları edinmeye zemin hazırladığını kaydetti. Daha okulun başında çocuklara sağlıklı beslenme düzeni ve alışkanlığı kazandırılması gerektiğini bildiren Dr. Buğra Buyrukçu, ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri için bir günlük beslenme programı verdi. İşte okul çağı çocukları için günlük beslenme listeleri:

SABAH UYANINCA:

İlkokul öğrencileri: 1 bardak su

Ortaokul ve lise öğrencileri: 2 su bardağı suya; 5-6 adet taze nane, 3-4 adet karanfil, 1 adet kabuk tarçın ve yarım limon eklenerek içilecek.

KAHVALTI :

Tüm öğrencileri için:

1 orta boy haşlanmış yumurta

- 1 yumurta beyazı (lise öğrencileri için ayrıca)

- 3 yemek kaşığı çörekotlu lor peyniri (1 çay kaşığı çörek otu olacak) veya 1 küçük kalıp yarım yağlı beyaz peynir

- 3-4 adet siyah ya da yeşil zeytin veya 2 tam ceviz

- 1 tatlı kaşığı organik bal veya pekmez

- Bol yeşillik (salatalık, dereotu, nane, semizotu, maydanoz…)

1 ince dilim ekşi mayalı ekmek

ARADA ACIKIRSA:

İlkokul öğrencileri: 7-8 adet badem ve 2 adet hurma

Ortaokul ve lise öğrencileri: 3-4 adet badem ve 2-3 fındık

ÖĞLE YEMEĞİ:

1 kâse çorba veya 3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı

- 150-200 gram (5 köfte büyüklüğünde) et, tavuk ya da balık (ızgara, fırın, haşlama veya buğulama pişirilmiş)

- 1 kâse yoğurt veya 2 su bardağı ayran (yarım yağlı)

- Bol limonlu yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenecek)

- 1 ince dilim ekşi mayalı ekmek

ARADA ACIKIRSA:

İlkokul öğrencileri: : 5-6 adet fındık ve 1 su bardağı ayran

Ortaokul ve lise öğrencileri: : 1-2 ceviz ve 3-4 adet fındık

AKŞAM YEMEĞİ:

90-100 gram (3 köfte büyüklüğünde) et, tavuk veya balık (ızgara, fırın, haşlama veya buğulama pişirilmiş)

- 6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği (susuz)

- Bol limonlu yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

1 ince dilim ekşi mayalı ekmek

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, okul çağı çocuklarının beslenmesinde dikkat edilmesi gerekendiğer konuları da şöyle açıkladı:

Öğrenciler günde kilolarına göre 20 kilograma 1 litre olacak şekilde su tüketmelidir. Yemek esnasında içilen su, sindirimi zorlaştırır. O nedenle aralarda tüketilmelidir.

- Kahvaltıdaki haşlanmış yumurta tercihi, bazı günler omlet veya menemen olarak değiştirilebilir

- Olabildiğince ambalajlanmış paketli ürünler tüketilmemelidir.

- İçeriği bilinmeyen gıdalardan, şekerlemelerden, asitli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır.

- Öğle ve akşam öğünü kendi arasında yer değiştirilebilir.

- Lise öğrencileri öğünde çorba veya bulgur pilavı tüketmek istemez ise tercihini 3-4 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği olarak değiştirebilir.