Çocukluk çağında obezite ciddi tehlike
Çocukluk cağındaki obeziteye dikkat çeken Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, "’İleride değişir, büyüyünce zayıflar’ gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler. Durumu iyi analiz etmek ve geç olmadan bir uzmandan destek almak gerekmektedir" dedi.
Çocukluk cağındaki obeziteye dikkat çeken Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, "’İleride değişir, büyüyünce zayıflar’ gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler. Durumu iyi analiz etmek ve geç olmadan bir uzmandan destek almak gerekmektedir" dedi.
Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda aşırı kilo ve obeziteye daha çok rastlandığı ifade ederek, önemli bilgiler paylaştı. Çocukluk çağı obezitesinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Ergenç, "Ebeveynler, çocuklarında obezite görülmesi durumunda kendilerini suçlu hissedebilirler; fakat bunu dile getirmektense, ’ileride değişir, büyüyünce zayıflar’ gibi cümlelerle bu durumu örtbas etmeye çalışabilirler. Durumu iyi analiz etmek ve geç olmadan bir uzmandan destek almak gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.
"Sağlıklı gıdalara zayıf erişim, şehir hayatında egzersiz ve oyun için yeterli ve güvenli alan bulunmaması gibi birçok neden çocuklukta obeziteye katkıda bulunabilmektedir" diyen Op. Dr. Ergenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu durumda ebeveyne büyük görev düşmektedir. Çocukları için uygun imkan ve olanak sağlamaları hatta onlarla birlikte yürüyüş ve egzersiz yaparak onları desteklemeleri sürece yardımcı olacaktır."(İHA)
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