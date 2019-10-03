Derince'de Emzirme Günü etkinliği

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1-7 Ekim tarihleri arasında emzirmeye teşvik etmek ve desteklemek, bebeklerin sağlıklı yetişmesine katkı sağlamak amacıyla annelerin bebekleri ile katıldığı 5. Emzirme Günü Etkinliği düzenlendi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Birim Sorumlusu Dr. Merve Aslan, Ebe Özlem Demiralın katıldığı program Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Akkaya Efe ve Başhekim Doç.Dr. Hüseyin Şaşkın açılış konuşmalarında Anne Dostu ve Bebek Dostu ünvanına sahip olan hastanemizde bu politikalar doğrultusunda hizmet verildiğini, emzirmenin anne ve bebek açısından faydalarına değinirken tüm sağlık çalışanlarının emzirmeye teşvik etme, destekleme sorumluluğuna sahip olduğuna dikkat çektiler.

Hastanemizde doğum yapan ikiz bebek annesi Sultan Eryılmaz duygularını ifade ettiği konuşmasında ikiz bebeklerini doğumdan hemen sonra emzirmeye başladığını ve hala emzirdiğini ifade ederek kendisine bu konuda destekleyen hastanedeki sağlık personellerine ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Program Gebe Okulu Eğitmeni Şermin Dere ve Bebek Hemşiresi Suna Sarıtaş'ın programa katılan anne ve anne adaylarına anne sütünün önemi ve emzirme teknikleri konulu sunumlarıyla devam etti.Sunumlarından bebeklere sağlıklı bir yaşam için en iyi başlangıcı emzirme ile verildiğini emzirmenin anne ve bebek için faydalarının yanısıra aile ve toplum içinde faydalarından bahsettiler.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 5.Emzirme Günü etkinliği hepbirlikte pasta kesimi ile son buldu. Katılımcılar programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek hastane yönetimine teşekkürlerini ilettiler.