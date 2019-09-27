Dermatologlar Antalya'da buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya'da 28'incisi düzenlenen "Ulusal Dermatoloji Kongresi"nde binin üzerinde dermatolog bir araya geldi.

Türk Dermatoloji Derneği ile Marmara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kongre, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Farklı illerden binin üzerinde bilim insanının katıldığı kongrede, değişen ve gelişen deri ve zührevi hastalıkları, kozmetik uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı.

Özellikle sedef, vitiligo, ürtiker (kurdeşen), alerjik deri hastalıkları ve deri tümörlerinin yanı sıra estetik uygulamalar, leke ve saç hastalıklarının tedavilerine ilişkin dünyadaki son gelişmeler ve yeni tedavi teknikleri ele alındı.

Bölgelere göre yaşanan dermatolojik rahatsızlıkların değerlendirildiği kongrede, 6 kurs, 4 panel, yuvarlak masa toplantısı, sözlü bildiri oturumları ve konferanslar gerçekleştirildi.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yılda bir yaptıkları kongreyi son yıllardaki gelişmelerin fazla olması nedeniyle her yıl düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Kongreye katılımın yoğun olduğunu vurgulayan Dursun, "Alanında uzman hem Türk hem yabancı hocalarımız kongreye katıldı. Kongremizde deri ve deri hastalıkları ile kozmetik ve estetik ağırlıklı konuları görüştük, eğitimlerini verdik. Son yıllarda artış gösteren şark çıbanı gibi bulaşıcı hastalıkların üzerinde durduk." diye konuştu.

Hastalıklardan sonra oluşan izlerle ilgili tedavileri ön planda tuttuklarına değinen Dursun, son zamanlarda artan yaşlanma karşıtı tedavileri de eğitim programlarına aldıklarını ifade etti.

Kongre yarın sona erecek.