Son Dakika
Flamingolar İzmit Körfezi’ne akın etti
Oto yıkamacıyla bina sakini arasında park yeri kavgası kanlı bitti
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 29’uncu gününde
Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...
Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı

Diş çekimi sonrası kanamaya dikkat edin!

Dt.Pertev Kökdemir, "Kurtarılamayacak durumdaki bir dişin bazen çekilmesi gerekebilir. Diş çürümesi ve daha birçok neden diş çekimine neden olabilir." dedi

Sağlık 01.10.2019, 09:52 Ramazan Durmuş
Diş çekimi sonrası kanamaya dikkat edin!

Dt.Pertev Kökdemir, "Kurtarılamayacak durumdaki bir dişin bazen çekilmesi gerekebilir. Diş çürümesi ve daha birçok neden diş çekimine neden olabilir. Tedavi esnasında diş çekimi işlemi öncesi hastanın ağrı hissetmemesi için diş etrafındaki alan güçlü anestezi ile uyuşturulur böylelikle hasta ağrı yada acı hissetmeyecektir.’’ dedi

Diş çekimi sonrasında kanamayı kontrol etmek ve pıhtılaşmayı sağlamak için çekimin yapıldığı bölgede pıhtının korunmasının önemli olduğunu bu yüzden bölgeye gazlı bez yerleştirildiğini açıklayan Dt.Pertev Kökdemir, çoklu diş çekimlerinde veya çekim yapılacak bölgede kronik iltihap varsa kanamanın ve iyileşme süresinin uzayabileceğini sözlerine ekledi.

YOĞUN KANAMAYA DİKKAT

2 saatten uzun süren sızıntı şeklinde kanama normaldir. Tükürdüğünüzde göreceğiniz kırmızı rengin % 10’u kan %90’ ı tükürükten oluşmaktadır. Ağzınızı dolduran, yoğun kıvamlı kanama 2 saatten uzun süre devam ediyorsa hekiminize başvurmanız gerekir.

Dt. Kökdemir, diş çekimi yapılan bölgenin daha hızlı iyileşmesi için önerilerde bulundu:

* Hekiminizin koyduğu tamponu 30 dk. Boyunca ısırınız, daha sonra atabilirsiniz.

* İşlem sonrası oluşabilecek şişliklerin azalması için soğuk buz torbası uygulayınız.

* Uyuşukluk geçene kadar yemek yemeyiniz.

* İlk gün ağzınızı çalkalamayınız, kuvvetli tükürmeyiniz.

* 1 hafta süreyle sigara içmeyiniz.

* 2 gün boyunca çok sıcak yiyip içmeyiniz.

* 2 gün boyunca aspirin gibi kan sulandırıcı ağrı kesici kullanmayınız. Hekiminizin reçete ettiği ağrı kesicileri kullanınız.

* 24 saat süreyle efor gerektiren işler yapmayınız.

* Normal sıvı ihtiyacınızın dışında sıvı tüketiminden kaçınınız.

* Yara bölgesini diliniz ile karıştırmayınız.

* Yara bölgesini emmeyiniz ve kuvvetli tükürmeyiniz.

* Diş çekiminin yapıldığı gün uyurken başınızı yükseltip uyuyunuz.

* Yumuşak gıdalar tüketiniz.

* Hekiminizin size önerdiği ilaçları saatlerine uyarak kullanınız.

banner62
#diş çekimi #diş sağlığı #dt. pertev kökdemir #çürük diş
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@