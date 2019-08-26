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Diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları

Diş Hekimi Zafer Kazak, hemen hemen yer yaşta görülen diş çürüğünün oluşumunun nasıl engellenebileceğini anlattı.

Sağlık 26.08.2019, 10:24 26.08.2019, 10:35
Diş çürüğü oluşumunu engellemenin yolları
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Diş Hekimi Zafer Kazak, hemen hemen yer yaşta görülen diş çürüğünün oluşumunun nasıl engellenebileceğini anlattı.

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş çürüğünün oluşması için birkaç tane faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan biri bakterilerdir. Bu bakteriler olmazsa çürük olmaz. İkincisi dişin kendi yüzeyidir. Üçüncüsü ise bunların olduğu noktada besin artıklarının birikmesidir. Biz ortamdaki bakterileri tamamen uzaklaştıramayız ama çürüklerin oluşmasını aktive eden besin artıklarının birikmesini engelleyebiliriz. Bunu engellemenin de temel yolu doğru bakım uygulamaktır” dedi.

Sadece diş yüzeylerini fırçalamanın diş çürüklerini engellemeye yetmediğini ifade eden Dt. Kazak, “Mutlaka dişlerin ara yüzeylerinde biriken besin artıklarını uzaklaştıracak şekilde tercihen diş ipi yada diş arası fırçası kullanmamız gerekmektedir. Bir de dişlerde yapılmış çeşitli restorasyonlar, dişe yapılan porselen kaplama yada dolgu sonucunda diş arasında oluşan boşluklar da dişlerin daha hızlı çürümesini sağlayabilir. Ayrıca kişiden kişiye değişen çiğneme yüzeylerindeki girinti çıkıntılar da daha hızlı diş çürümesini yada daha az bakım yapmasına rağmen dişlerin daha geç çürümesine sebep olabilir. Bu noktaları da mutlaka belli periyodlarda doktorlarımıza göstererek önlemini almalıyız" açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#sağlık #diş hekimi #diş çürüğü #Diş Hekimi Zafer Kazak
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