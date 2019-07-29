Dış Kulak İltihabı Riski İçin Kirli Sular ve Pis Havlulardan Uzak Durun

Yaz aylarında deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte sıkça görülen rahatsızlıklardan biri de dış kulak iltihabı oluyor. Kirli havuz sularının yanı sıra kulağı çubukla veya kirli havluyla temizlemeye çalışmak dış kulak iltihabına neden olabiliyor. Dış kulak iltihabı, kendini korumada yetersiz olan çocuklarda ve diyabet hastalarında daha sık görülüyor

Dış kulak iltihabı ile ilgili bilgiler veren Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, genellikle orta kulak iltihabıyla karıştırılabilen ve panik yaratan bu durumun tedavisinin oldukça basit olduğunu bildirdi.

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, şunları söyledi:

KİRLİ SULAR VE PİS HAVLULARDAN UZAK DURUN!

“Tıptaki adıyla ‘Otitis Eksterna’ ya da dış kulak yolu iltihabı olarak bilinen hastalık, dış kulak yolu cildinin ve kıl köklerinin iltihaplanması anlamına gelir. Bu hastalığın en yaygın sebepleri; havuz ve deniz suyu gibi kirli, kontamine olmuş sularla temas ya da enfekte materyallerle (pamuklu kulak çubukları, pis havlular gibi) kulağın kurulanması, temizlenmeye çalışılmasıdır. Dolayısıyla yaz aylarında görülme sıklığı artar. Her yaş grubunu içine alabilir ama kendini korumada yetersiz olan çocuklarda daha yaygın olarak karşılaşılır. Ayrıca diyabet hastalarında da daha sık görülür.

ORTA KULAK İLTİHABIYLA KARIŞTIRILIR

Hastalığın etmenleri arasında bakteriler, mantarlar, atipik mikroorganizmalar ve nadiren virüsleri sayabiliriz. Belirtiler ise tipiktir; şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişlik ve kızarıklıktır. Eğer tedavi edilmezse enfeksiyon, kemik ve kıkırdak dokulara yayılarak ciddi sonuçlara yol açabilir. En çok da orta kulak iltihaplarıyla karıştırılır ancak dış kulak yolu iltihaplanmalarında orta kulak sağlam olduğu için işitme kayıpları görülmez. Fakat müdahale edilmez ve hastalık ilerlerse, dış kulak yolunda ödem oluşacağından ileri dönemlerinde işitme kayıpları görülebilir.”

KULAK ÇUBUĞU ‘KULAK İÇİN DEĞİLDİR!’

“Konulan teşhisin ardından eğer diyabet gibi eşlik eden bir hastalık yoksa tedavide; kulak damlaları, antibiyotikli, kortizonlu merhemler ve ödem giderici ilaçlar kullanılır” diyen Op. Dr. Kaan Akacun, “Eğer hastalık erken safhada teşhis edilmiş ve yandaş hastalıklar da yoksa ağızdan antibiyotik kullanmadan kolayca tedavi edilir. Önemli olan konu ise hastanın şikayetleri geçse dahi tedaviye bir hafta devam edilmesi gerektiğidir. İlk 48 saat kulağa su kaçırmamak, enfekte sulardan korumak ve kulağı yabancı cisimlerle karıştırmamak korunmada çok önemlidir. Halkımız kulak çubuğu kullanımı konusunda oldukça bilinçsiz davranıyor. Kulakta kullanılmaması gereken bu çubuklarla kulağını karıştırırken zarını delen oldukça fazla hastayla karşılaşıyoruz. Hatta öyle ki kulak içi kemiklerini bile onarılamaz bir şekilde yaralıyorlar. Amerika’da birçok eyalette, hükümet tarafından bu çubukların kutusunun üzerine ‘Kulak için değildir’ ibaresi konulması zorunlu kılınmıştı. Yani göründükleri kadar masum değiller. Dış kulak iltihabından, zar ve kulak kemiği hasarına kadar pek çok duruma yol açıyorlar” diyerek uyardı.

İYİLEŞİP TATİLE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Op. Dr. Kaan Akacun, “Dış kulak iltihabı, tedavisi oldukça basit ve hastanın rahatsızlığının seviyesine göre farklı prosedürler uygulanan bir rahatsızlıktır. Vakit kaybedilmeden ve durum ilerlemeden teşhisin konulması çok önemlidir. Belirtiler gözlemlendiğinde, size en yakın sağlık kuruluşunda uzman bir hekim tarafında konulacak tanı ile kısa sürede iyileşip tatilinize kaldığınız yerden devam etmeniz mümkündür” dedi.