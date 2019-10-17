Dış kulak iltihabından korunmanın 5 yolu

Kulağınızı iyice kurutun!

Dış kulak iltihabı sık rastlanan bir sorun. Özellikle iyice kurutulmayan ve nemli bırakılan kulak, iltihabın gelişmesine neden olan mikroplar en sevdikleri ortam. İşte bu yüzden banyo ya da yüzme sonrası kulağınızı iyice kurutmayı ihmal etmeyin. Acıbadem Maslak Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy yol açtığı şiddetli ağrı nedeniyle yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilen dış kulak iltihabı hakkında bilgiler verdi, bu enfeksiyonlara karşı korunma yöntemlerini anlattı.

Nemli ve rutubetli ortamları seviyor

Denize veya havuza girilmesine imkan veren sıcak havalar ‘yüzücü kulağı’ da denilen dış kulak yolu iltihabı vakalarının da artmasına neden oluyor. Dış kulak kanalı cildinin ve kulak zarının dış yüzeyinin iltihaplanması demek olan dış kulak iltihabı nemli ve rutubetli ortamları çok seviyor. Kulağı kaşıma isteği yaratan bu durum kaşıma işlemiyle daha fazla travmaya neden oluyor ve enfeksiyonu ağırlaştırıyor.

Enfeksiyon yoğunluğuna göre belirtiler de şiddetleniyor

Dış kulak iltihabının oldukça can sıkıcı belirtileri olabiliyor. Şiddetli kulak ağrısı, ödem, kaşıntı, kulakta dolgunluk hissi ve enfeksiyonun derecesine göre yoğunluğu artan akıntı bu belirtiler arasında. İleri derecedeki enfeksiyonlarda yalnızca kulak kanalında değil kulak önü ve arkasında çok şiddetli ağrı, bu bölgelerdeki lenf bezlerinde şişme, kulak çevresinde kızarıklık ve kulak kepçesinde hassasiyet de ortaya çıkabiliyor.

Tedavide ilk olarak damla tedavisi kullanılıyor

Dış kulak iltihaplanmalarında ilk önce kulak yolunun kulak burun boğaz uzmanınca temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra kortizonlu ve antibiyotikli kulak damlaları kulak yoluna uygulanıyor. İltihap ilerlemişse ya da hastanın diyabet hastalığı veya bağışıklığını baskılayan başka bir hastalığı varsa ağızdan antibiyotik başlanması da gündeme gelebiliyor. Ayrıca ödem azaltıcı ağrı kesicilerin kullanılması da şart.

İhmal edilmesi daha uzun tedavi gerektiriyor

Dış kulak yolu iltihaplanmalarının erken dönemde fark edilip tedavi edilmesi gerektiğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Elif Aksoy, bir ihmal durumunda iltihabın ilerleyeceğine ve çok şiddetli ağrıların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu durumda da hasta için uzun ve zahmetli bir tedavi gerekebiliyor.