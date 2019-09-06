Son Dakika
İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
“Trabzonspor'un finansal yapısını düzeltmek için yoğun mesai harcadık“
Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19,3 milyar TL tazminat üstlendi
Ordu'daki organize suç örgütü operasyonu
Gebelikte stres, çocukta kişilik bozukluğu riskini arttırıyor
Huawei P30 Pro'dan gece çekimlerinde üstün performans
THK borçları yapılandırılıyor
Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri
"Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye istihdam sağlıyor
Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında proje üretti

Dişlerde oluşan problemlere dikkat

Dt. Fatih Erkün, dişlerde oluşan problemler hakkında uyarılarda bulundu.

Sağlık 06.09.2019, 10:16 06.09.2019, 10:54
Dişlerde oluşan problemlere dikkat
banner63

Dt. Fatih Erkün, dişlerde oluşan problemler hakkında uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Fatih Erkün, “Porselen Lamineler, özel olarak yapılmış, kontakt lens kalınlığında diş renginde kabuklar olup, doğal dişinizin üzerine yapıştırılır. Renksiz ve şeffafa yakındırlar ve bu nedenle üzerine yapıştırılan dişin şekline, büyüklüğüne, rengine ve uzunluğuna uygun olarak doğal bir görünüm verirler. Porselen lamineler rengi bozulmuş, yıpranmış ya da çapraşıklaşmış dişler gibi problemlere çözümdür. En basit ve en çok bilinen kozmetik işlemlerden biri olan diş beyazlatma; üzerinde sarı, kahverengi ya da turuncu lekeler olan dişlerde en etkili yöntemdir. Dişler diş hekiminin muayenehanesinde beyazlatılabileceği gibi diş hekiminiz size evde kullanılabilecek ve ağzınıza uygun olarak hazırlanmış bir ağız koruyucuyu da içeren kiti önerebilir. Her iki seçenek de hidrojen peroksitin bir formunu kullanarak lekeleri temizler ve dişleri parlatır” dedi.

Koyu metal amalgam dolguların zaman içinde kimyasal değişikliklere uğradığından değiştirilmelerinin gerektiğini ifade eden Dr. Erkün, “Ayrıca uzun vadede dişin çatlayıp ayrılmasına neden olabilirler. Diş rengindeki dolgular doğal dişiniz ile renk olarak çok uyumlu olduklarından, neredeyse fark edilmezler. Buna ek olarak gümüş dolgulardan daha güçlü ve uzun ömürlüdürler. Bonding dişteki kırık ve çatlakları onarmak ya da özellikle ön dişlerde şekil bozuklukları ve ayrıklıkları birleştirmek için kullanılır. Önce yapıştırılacak kompozit malzemenin rengi ile doğal dişinizin rengi birbirine uyumlu hale getirilir. Daha sonra dişinize yapıştırma malzemesinin sıkı yapışmasını sağlamak için bir jel sürülür. Kompozit malzeme uygulandıktan sonra dişe oturtulup, özel dalga boyuna sahip ışıkla sertleştirilir. Daha sonra da doğal görünüm için parlatılır. Bonding küçük alanlar üzerinde etkilidir çünkü daha geniş alanlar kırılmaya müsaittir” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#diş #Dt. Fatih Erkün
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@