Son Dakika
Osmanlı, Hatay maçına kilitlendi!
“Nagehan Alçı, terör örgütü sözcüsü gibi!”
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
Türkiye'nin eğitim haritası
Soylu: ’’315 bin kaçak göçmenin yakalandı’’
Milli Mücadelenin 100. yılının şampiyonlarına ödül

Döner Tehlike Saçıyor! Kanser ve İshal Riski...

Türklerin en vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan döner, uygun koşullarda pişirilmezse tehlike saçıyor. Döner yanarsa kanser, az pişer veya çiğ kalırsa ishal yapıyor.

Sağlık 02.10.2019, 14:36 Billdrt
Döner Tehlike Saçıyor! Kanser ve İshal Riski...
banner63

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişen dönerin kanserojen risk taşıdığının altını çizdi. Döner çiğ tüketildiği takdirde de başta ishal olmak üzere birçok mide ve bağırsak rahatsızlığını tetiklediğini ifade etti.

Türklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan döner, her gün milyonlarca kişi tarafından tüketiliyor. Oldukça zararsız görünen döner, uygun pişirme koşullarında pişirilmezse tehlike saçıyor. 

Et yenilenecek alanın dahi büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Mücahit Gür, et yenilecek yerin sirkülasyonunun fazla olması gerektiğini, yani etin bekleme süresinin oldukça az olduğu mekanların tercih edilmesi gerektiğini anlattı.Etin bekletilip bekletilmediğini anlamanın çok zor olduğunu aktaran Gür, baharatla günümüzde o bayatlığın üzerinin kapatıldığını fakat etin rengi, parlak olması ve kokmaması taze olduğunu anlamak için 1.etkenler dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:39
Öğle 12:43
İkindi 16:00
Akşam 18:37
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@