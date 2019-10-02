Döner Tehlike Saçıyor! Kanser ve İshal Riski...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişen dönerin kanserojen risk taşıdığının altını çizdi. Döner çiğ tüketildiği takdirde de başta ishal olmak üzere birçok mide ve bağırsak rahatsızlığını tetiklediğini ifade etti.

Türklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan döner, her gün milyonlarca kişi tarafından tüketiliyor. Oldukça zararsız görünen döner, uygun pişirme koşullarında pişirilmezse tehlike saçıyor.

Et yenilenecek alanın dahi büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Mücahit Gür, et yenilecek yerin sirkülasyonunun fazla olması gerektiğini, yani etin bekleme süresinin oldukça az olduğu mekanların tercih edilmesi gerektiğini anlattı.Etin bekletilip bekletilmediğini anlamanın çok zor olduğunu aktaran Gür, baharatla günümüzde o bayatlığın üzerinin kapatıldığını fakat etin rengi, parlak olması ve kokmaması taze olduğunu anlamak için 1.etkenler dedi.