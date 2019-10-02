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Döner Tehlike Saçıyor! Kanser ve İshal Riski...
Türklerin en vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan döner, uygun koşullarda pişirilmezse tehlike saçıyor. Döner yanarsa kanser, az pişer veya çiğ kalırsa ishal yapıyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, fazla pişen dönerin kanserojen risk taşıdığının altını çizdi. Döner çiğ tüketildiği takdirde de başta ishal olmak üzere birçok mide ve bağırsak rahatsızlığını tetiklediğini ifade etti.
Et yenilenecek alanın dahi büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Mücahit Gür, et yenilecek yerin sirkülasyonunun fazla olması gerektiğini, yani etin bekleme süresinin oldukça az olduğu mekanların tercih edilmesi gerektiğini anlattı.Etin bekletilip bekletilmediğini anlamanın çok zor olduğunu aktaran Gür, baharatla günümüzde o bayatlığın üzerinin kapatıldığını fakat etin rengi, parlak olması ve kokmaması taze olduğunu anlamak için 1.etkenler dedi.
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