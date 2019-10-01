Dr. Savar, mevsim değişimine bağlı hastalıklara karşı aileleri uyardı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Savar, yaz aylarından sonbahara geçtiğimiz bu günlerde sıcaklık değişimlerinin çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarına zemin hazırladığını belirterek, aileleri uyardı.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Savar, sıcaklık değişimlerinin yaşandığı sonbahar mevsiminin, çocuklarda hastalıklara zemin hazırladığını söyledi. Ailelerin çocuklarına yönelik önlem almaları gerektiğini ifade eden Savar, çocuklarda hava değişimlerinin neden olduğu hastalıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ÖKSÜRÜK DEVAM EDERSE DİKKATE ALINMALI”

Havaların soğumaya başlaması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıkların sıkça görüldüğünü dile getiren Uz. Dr. Savar, bu hastalıklara eşlik eden öksürüklerin de görülmeye başlanacağını söyledi. Savar, “Öksürük, aslında bir hastalık değil, bir tepkidir. Solunum yollarına gelen yabancı cisim, balgam, iltihap ve akıntı gibi tehditlere karşı öksürük, solunum yollarını korumaya yönelik verdiğimiz bir tepkidir. Öksürük çoğu zaman müdahale edilmeden kendiliğinden geçebilir. Ancak öksürük devam ediyorsa mutlaka birlikte olan diğer şikayetleri, öksürüğün şekli, süresi dikkate alınmalı ve öksürükte birtakım şeylere dikkat edilmelidir” dedi.

“ÖKSÜRÜK 3-4 HAFTADAN UZUN SÜRERSE MUTLAKA ÇOCUK HEKİMİNE BAŞVURULMALI”

Küçük çocukların yılda ortalama 6-8 kez öksürüğün eşlik ettiği üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiklerini kaydeden Savar, “Hatta çocukların yüzde 12-15 kadarı yılda 12 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirir. Bu oranlar çocuğun erken dönemde kreşe gitmesiyle artış gösterebilir. Öksürüğe eşlik eden burun akıntısı, hapşırma gibi şikayetler varsa, ateş yoksa, beslenmesi iyiyse ve 3-4 haftadan kısa sürüyorsa endişelenmemize gerek yoktur. Genelde destekleyici tedaviler yeterli olacaktır. Bol su ve sıvı alımı, çocuğunuzun boğazını yumuşatarak rahatlama sağlar. Burun tıkanıklığı varsa deniz suyu veya fizyolojik serumlar ile açabilirsiniz. Öksürüğün başlangıcı, aniden mi oluştuğu, solunum sıkıntısı mutlaka değerlendirilmelidir. Uzun süreli, özelikle 3-4 haftadan fazla süren öksürüklerde balgam ya da hırıltı, hışıltı gibi seslerin eşlik edip etmediği araştırılmalıdır. Alerjik bulgular ve egzama varlığı gözden geçirilmeli, ev içerisinde yoğun sigara kullanımı incelenmelidir. Geçmeyen uzun süren öksürüklerde alerji açısından dikkatli olunmalı, öksürük kesici ilaçlar mümkün olduğunca kullanılmamalı ve mutlaka altta yatan nedenlerin araştırılması açısından çocuk hekimine başvurulmalıdır” diye konuştu.

(İHA)