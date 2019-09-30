Dünyada kuduzun yıllık faturası: 59 bin ölüm!

MSD Hayvan Sağlığı, "Dünya Kuduz Günü"nü Dünyanın en riskli bölgelerinde kuduzla savaşma sözüne vurgu yaparak anıyor. MSD Hayvan Sağlığı, Mission Rabies ve Rabies Free Africa kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, bu yılın Dünya Kuduz Günü için seçilen #VaccinatetoEliminate // #KuduzuBitirmekİçinAşılayın temasını destekliyor.

MSD Hayvan Sağlığı, kuduzu yok etmede, aşılamanın kritik değerine dair farkındalığı yaymak için Mission Rabies ve Rabies Free Africa kuruluşlarıyla birlikte sürdürdüğü uzun soluklu ortaklığına devam ediyor. MSD Hayvan Sağlığı Afya programı ile, kuduz kontrolü için çalışan kuruluşlara destek veriyor.

MSD Hayvan Sağlığı Evcil Hayvan İş Birimi Müdürü Filiz Nasiri Işık, konuyla ilgili, “Kuduz, tıpkı çiçek hastalığı gibi, artık ölüme sebebiyet vermeyen, yenilmiş bir hastalık olarak algılanıyor. Oysa, dünyada hala her yıl yaklaşık 59.000 kişi hayatını kuduz nedeniyle kaybediyor. Kuduzu 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra kuduz aşılarımızı da bağışlıyoruz. Bu yıl, bağışladığımız aşı sayısı 3 milyona ulaştı. Bu bağış sayısına ulaşmış olmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Her yıl kuduzdan ölen yaklaşık 59 bin kişinin % 99’u köpek ısırığı yüzünden hastalığa yakalanıyor. 2030 yılına kadar, kuduzu tamamen ortadan kaldırma amacı güden Rabies Free Africa, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerin aşıya erişimlerini artırmak için çalışıyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, 1990’ların başında kuduz salgını nedeniyle tamamen yok olan vahşi köpek nüfusu, Serengeti Ulusal Parkı’nda ilk kez tekrar ortaya çıktı.

Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Tarık Akan, “Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kuduz hastalığı canlıların yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Kuduz aşısı uygulamalarının yurt genelinde istisnasız uygulanmasıyla bu elim hastalığın önüne geçmek mümkün. Biz Veteriner Hekimlerin koruyucu hekimlik uygulamalarının başında kuduz aşısı uygulaması gelmektedir,” yorumunda bulunuyor ve ekliyor: “Hayvan hareketlerinin hastalığın yayılmasındaki en önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. Uygulanacak doğru bir hayvan kayıt sistemi ve kamu-sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizde bu hastalığın önüne geçilebileceğine inanıyoruz.”

Rabies Free Africa Örgütü 2013 yılından beri, kuduz kaynaklı ölümlerin %35’inin görüldüğü Hindistan’ın riskli noktalarında aşılama faaliyetleri yürütüyor. Hindistan programının başarısının ardından, organizasyon, şimdi de çalışmalarını Asya ve Afrika’ya doğru genişletti. Toplamda, 1.042.000 köpeği aşılayan örgüt, 3 milyondan fazla insana da kuduz konusunda eğitim verdi. Organizasyon, aşılamanın yanı sıra, özellikle çocuklara eğitim verme amacıyla okulları da ziyaret ediyor.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Erkut Gören, “Ülkemizde yapılan aşılama çalışmaları neticesinde son yıllarda vaka sayısındaki düşüş sevindirici olmakla birlikte aşılama çalışmalarının kapsamının genişletilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi ile de kuduzun ortadan kaldırılabileceği de bir gerçektir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından en ölümcül hastalıklardan biri olarak kabul edilen kuduz, bütün ülkelerin ortak çabasıyla ortadan kaldırılabileceği unutulmamalıdır,” açıklamasında bulundu.