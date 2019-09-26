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Ege Üniversitesinde karaciğer kanseri için ilaç çalışması

- ARGEFAR Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer: - "Amacımız, karaciğer kanseri tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden direkt kanseri yok etmek"

Sağlık 26.09.2019, 13:31
Ege Üniversitesinde karaciğer kanseri için ilaç çalışması

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, karaciğer kanserinin tedavisinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden hedefli ilaç tedavisi yapılabilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Şanlıer'in ekibiyle karaciğer kanserinin hedefli tedavisine yönelik ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şanlıer, karaciğer kanser tedavisinde kanser lokalizasyonuna ve evrelerine bağlı olarak kemoterapi, transkateter terapi, radyoterapi ve koşulların uygun olması durumunda organ nakli gerçekleştirilebildiğine dikkati çekti.

Yürüttükleri proje ile başta karaciğer kanseri tedavisinde geleneksel kemoterapide gözlenen olumsuzlukları elimine ederek en aza indirmeyi amaçladıklarını dile getiren Şanlıer, "Amacımız, karaciğer kanseri tedavisinde, sağlıklı hücrelere zarar vermeden direkt karaciğer kanseri üzerine etki ederek kanseri yok etmek." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise TÜBİTAK tarafından desteklenen projede Dokuz Eylül, Adnan Menderes gibi bazı üniversitelerden akademisyenlerin de görev aldığını aktararak tamamen bireysel odaklı olacak tedavi yönteminin başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.


#ilaç #karaciğer kanseri #tedavi
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