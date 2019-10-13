Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi yalın anlamda elma suyundan yapılan sirke olarak isimlendirilirken diğer tüm sirke türleri gibi faydaları saymakla bitmez yapısıyla da dikkat çekmektedir. Yüzyıllardır birçok önemli hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinen elma sirkesi birçok;

Vitamin

Mineral

Tabii asitleri bünyesinde barındırmaktadır.

Gıdadan Temizliğe Kadar Vazgeçilmez Bir Ürün

Elma sirkesi nasıl kullanılır

sorusu için gıdadan temizliğe kadar birçok farklı kullanım şeklinden bahsetmek mümkün olmakla beraber sirkenin Antik Yunan’dan bu yana itibaren birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı da görülmektedir. Elma sirkesinin faydaları göz önüne alındığında;

Elma sirkesi Antik Yunan’dan günümüze gelene kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Eski Yunan el yazmalarında Yunan hekim Hipokrat tarafından kullanılan sirkenin dönemin en popüler doğal tedavi araçlarından biri olduğu görülmektedir.

Elma sirkesi içeriğinde bol miktarda potasyum, magnezyum, demir, bakır, florin ve fosfor bulunmaktadır. Aynı zamanda elma sirkesi önemli bir antibakteriyel, antiseptik ve antifungal özelliklere sahiptir.

Sirkenin ihtiva ettiği zengin içerikler mikrop ve bakterilerle oldukça etkin bir mücadele sağlarken vücut sağlığı açısından da önemli faydalar sağlamaktadır.

Elma sirkesi oldukça güçlü bir antioksidan içeriğe sahip bir ürün olarak başta yüksek tansiyonla mücadele olmak üzere, obezite ve kolestrol bakımından da önemli faydalar sağlamaktadır. Elma özellikle zayıflamak isteyenlerin diyet listelerinde bolca kullanılmaktadır.

Elma sirkesi saç a parlaklık veren önemli bir etki sağlamaktadır.

Reflü ağırlıklı olmak üzere mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir.

Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi tüketimi elma sirkesi içmek de dahil olmak üzere yemeklerden salatalara kadar oldukça geniş bir çerçevede yapılabilir. Aynı zamanda bir bardak suyun içine dökülen ve iyice karıştırılan elma sirkesi günde iki kere sabah kahvaltıdan ve gece yatmadan önce içilebilir. Bu yönde içme zorluğu yaşayan kişiler sirke içine az miktarda bal karıştırabilir. Elma sirkesi nasıl yapılır sorusu için de;

10 adet iyi yıkanmışorta boy elma

2 litre içme suyu

1 tatlı kaşığı iri turşu tozu

2 yemek kaşığı bal

5.5 lt’lik bir kap ya da kavanoz

Elma sirkesi oluşumu için ideal süre iki aydır. Elmaların çekirdek ve sapları iyice ayıklandıktan ve temiz bir kaba alınıp üzerini hafif bir şekilde geçecek kadar su eklendikten sonra diğer tüm malzemeler koyularak üzerine tülbent kaplanır. İlk iki hafta her gün karıştırılan elma sirkesi ikinci haftadan sonra haftada bir karıştırılmalıdır. Sirkenin hazır olduğu mantar küfü tabakasından da belli olabilir. Sirkenin kalitesinin arttırılması için isteğe bağlı olarak 20 gün sonra karışımın süzülüp oluşan sirke içine 3-4 adet nohut, az miktarda kaya tuzu ve bir parça ekmek atılıp kavanozun ağzı kapatıldıktan sonra 40 gün beklenirse elma sirkesi daha kaliteli bir hal alacaktır.