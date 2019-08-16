En İyi Protein Deposu Yiyecekler!

Protein ağırlıklı beslenmek isteyen ve formunu korumaya çalışanlar için protein deposu yiyecekler tam size göre!

Sporcular ve diyet yapanların mutlaka tercih etmesi gereken besinlerin başında protein açısından zengin besinler gelmektedir. Vücuda fazlaca protein alınmasının zararları olabileceği gibi proteinin az alınması da önemli hasarların oluşmasına neden olacaktır.

Vücut geliştirmek için protein ağırlık bir beslenme programı hazırlamak isteyenlerin mutlaka protein ihtiyaçlarını doğal gıdalardan almaları gerekmektedir. Kalıcı ve sağlıklı bir vücut için doğal protein deposu yiyeceklerin tüketilmesi oldukça önemlidir.

Sporcu Beslenmesinde Peynir ve Yoğurt Mucizesi!

Sporcuların özellikle vücut geliştirme sporuna ilgi duyan kişilerin mutlaka protein ağırlıklı bir besleme programı uygulamaları gerekmektedir. Doğal gıdalardan yeterli miktarda protein alamayacağını düşünen kişiler çoğunlukla yapay protein tozlarını yönelmektedir. Süt ve peynir mucizesi sporcular için tam bir protein kaynağıdır.

Peynirden peynire farklılık gösteren protein miktarı genellikle 100 gr bir peynir için 20 ile 35 gram arasında protein takviyesinden söz edilebilir.

Sporcu beslenmesinin en önemli ikinci besini ise elbette yoğurttur. Yoğurt sadece sporcular için değil herkes için önemli bir kalsiyum ve protein deposudur. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için yoğurt ve peynir tüketimi gerçekleştirmek herkes için mucizevi etkiler gösterecektir.

Protein Deposu 10 Doğal Yiyecek!

Protein açısından zengin doğal besinlerin hayatın her döneminde tüketilmesi gerekmektedir. Sporcular için tavsiye edilen tüm diyet programları da yine protein ağırlık beslenme temeline dayanmaktadır. İşte protein deposu 10 yiyecek ;

Peynir

Yoğurt

Süt

Kabak çekirdeği

Fıstık ezmesi

Badem

Somon

Uskumru

Ton balığı

Hindi ve tavukgöğsü

Protein açısından en zengin 10 besindir. Düzenli olarak bu ürünlerin tüketilmesi özellikle sporcuların herhangi bir ek madde kullanmadan kısa sürede gelişmelerinde etkili olacaktır.

Diyetisyen ya da sporcu beslenmesinde uzman kişiler tarafından hazırlanacak programlarla, protein deposu yiyeceklerin günde ne kadar tüketileceği belirlenebilir.

Protein Ağırlıklı Beslenmek Vücudu Koruyor!

Protein vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlardan biridir. Protein sayesinde vücudun enerji üretiminde ve hücre yenilenmesinde etkili olduğu için özellikle sporcuların düzenli olarak protein beslenmesi yapmaları gerekmektedir.

Protein ihtiyacını karşılamak için birçok kişinin başvurduğu yöntem protein tozu ve protein haplarıdır. Bu ürünler protein ihtiyacını kısa süreliğine karşılaşabile uzun süreli etkilerinden söz etmek mümkün değildir. Özellik vücut geliştirmek için kullanılan protein tozları , kalıcı olmayan ve vücut yapısını büyük ölçüde bozan gelişmelere neden olmaktadır.

Doğal protein deposu yiyecekleri tüketerek vücudu korumak ve fit bir vücuda kavuşmak mümkündür.

En çok hangi meyvede protein var?

Çiğ süt mısırın aminoasit puanı ise 83'tür; çünkü bardak başına 5 gram protein içerir. Meyveler de protein içerir. Protein açısından zengin olanlarının bazıları ise avokado, kurutulmuş incir, kavun ve nektarindir.

Et yerine tercih edebileceğiniz 7 protein kaynağı olan besinler şunlardır; Mercimek. Kuru baklagillerin en güçlü ürünüdür. Mantar. Besin değeri son derece yüksektir. Kuruyemişler. Kuruyemişler içerisinden özellikle badem, fındık ve ceviz bol miktarda omega 3 içerir. Ev yapımı yoğurt. Soya, Yumurta ve peynir et besinine alternatif söyleyebiliriz.

Protein nedir ne işe yarar?

Proteinler, hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar. Protein vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereklidir. Protein kasları güçlendirir, kansızlığı önler, vücut direncini yüksek tutar. Protein en çok et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda vardır.

Günde ne kadar protein alınmalı?

DRI (Diyette Referans Alım Miktarı), günlük alınması gereken protein miktarını vücut ağırlığının kilogramı başına 0.8 gram olarak belirtmektedir.( 1) Bu miktar; Hareketsiz bir erkek için günde ortalama 56 gram, Hareketsiz bir kadın için günde ortalama 46 gram proteine karşılık gelmektedir.

Bir yumurtada ne kadar protein var?

1 yumurtanın besin değeri: 50 gr. 1 yumurta, 0, 56 gr. karbonhidrat içerir. 50 gr. 1 yumurta, 6, 3 gr. protein içerir. 50 gr. 1 yumurta, 5, 3 gr. yağ içerir.