Erken dönem sünnet için en doğru zaman ilk 6 ay

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Koçyiğit, yeni doğan sünneti hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yeni doğan sünnet hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Koçyiğit, "Bu son zamanlarda moda oldu, doğar doğmaz ya da ertesi gün sünnet çok doğru değil. Zaten literatürde de en az 1 hafta beklensin denir, çünkü bebeğin başka bir ek hastalığının olup olmadığını bilmiyorsunuz, beklemek en doğrusudur. ’Peygamber sünnetli’ ya da ’sünnetli doğdu’ denen bebeklerde idrar deliği alttadır ve buna müdahale edilmesi gerekir, peniste eğrilik olur, bunlara sünnet kesinlikle yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Bebeklerin fizyolojik olarak yeni doğduklarında penislerinin ucunun kısmen kapalı olmasının doğal bir durum olduğuna dikkat çeken Koçyiğit, ideal sünnet zamanının erken yaptırmak isteyenler için bebek doğduktan 1 hafta sonra ile 6 ay arasında olduğunu dile getirdi. Op. Dr. Koçyiğit, “Erken sünnet olanlarda idrar yolu iltihaplarının daha az görüldüğü belirtilir, bu nedenle de erken sünnet önerilir. 1 yaşından sonra çocuk bilinçlendiği için psikolojik olarak da lokal anestezi altında sünnet çocuk için zararlı olabilir. 1 yaşına kadar lokal anestezi ile sünnet yapılır” dedi.

"BEBEK DOĞDUĞUNDA DA AĞRI DUYAR"

“Bebek doğduğu zaman ağrı duymaz” inanışının doğru olmadığını belirten Op. Dr. Koçyiğit, “Böyle bir şey yoktur, yeni doğan bebeklerde sinirler daha yeni geliştiğinden bebek daha az ağrı duyabilir ama muhakkak ağrı duyar. Bu nedenle her zaman lokal anestezi yapılmadır” ifadelerini kullandı. 1 yaşından sonra çocuklara genel anestezi verilerek sünnet yapılmasının daha doğru olduğunu ifade eden Dr. Koçyiğit, “Bebek ağlar, sünnet sonrası bunu unutur ama 1 yaşından sonraki çocuklarda lokal anestezi ile yapılırsa çocuk bunu unutmaz ve psikolojik olarak etkilenebilir. Bu nedenle 1 yaşından sonra genel anestezi tercih edilir. Lokal anestezi uygulanan bir bebek sünnet sırasında ağrı duymaz, ama bebeği yatırıp tuttuğumuz için çocuk korkar, rahatsız olur ve ağlar” şeklinde konuştu.

"SÜNNET SONRASINDA AİLELER NE YAPMALI?"

Sünnet sonrasında ailelerin yapması gerekenler hakkında da bilgi veren Op. Dr. Koçyiğit, “Sünnetten 1 gün sonra pansumanı açıp, aileye verdiğimiz ilaçları sürmelerini istiyoruz, çok az da olsa zaman zaman ağrı kesici şurup öneriyoruz. Sünnet sonrasında 3 gün bebeği yıkamamak iyi olur, iyileşme 2-3 gün içinde gerçekleşir. Biz ailelere sünnet sonrası nasıl bakım yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Derinin yapışmaması için verdiğimiz kremi sürdükten sonra penis derisinin hafifçe aşağı yukarı hareket ettirilmesi bu anlamda yararlı olacaktır” diye konuştu.

1 yaşına kadar yapılan erken dönem sünnetini bir doktor olarak önerdiğini ifade eden Dr. Koçyiğit, son olarak şunları belirti:

“Yeni doğan sünnetini ilk 6 ay içinde yaptırırsak çocuk için bu durum korkutucu bir şey olmaktan çıkar. Sonuçta anestezinin belli bir riski var, sünnet gibi basit bir işlem için çocuklara anestezi verilmemesi daha doğru olur, imkân varsa erken yaptırmak çocuk için daha iyidir, 2-6 yaş arası lokal anestezi ile sünnet önerilmez, genel anestezi ile yapılabilir.”

(İHA)