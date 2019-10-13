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Fast food tarzı yiyecekler cilde zarar veriyor

Cilt bakım ve güzellik uzmanı Yasemin Miras, cilt bakım alanında yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Harcamaları minimum seviyeye indirmek; ancak cilt sağlığını maksimum seviyede tutmanın yolları basit" dedi. Miras, fast food, tuzlu yemişler, kızartmalar, şekerli gıdalar ve alkol tüketiminin cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini de söyledi.

Sağlık 12.10.2019, 13:32 12.10.2019, 13:39
Fast food tarzı yiyecekler cilde zarar veriyor

Cilt bakım ve güzellik uzmanı Yasemin Miras, cilt bakım alanında yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Harcamaları minimum seviyeye indirmek; ancak cilt sağlığını maksimum seviyede tutmanın yolları basit" dedi. Miras, fast food, tuzlu yemişler, kızartmalar, şekerli gıdalar ve alkol tüketiminin cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini de söyledi.

Cilt bakımı ve güzellik uzmanlarından Yasemin Miras, cilt sağlığı, kaliteli yaş almak ve cilt sağlığını olumsuz yönde etkileyen yiyecekler ile ilgili açıklama yaptı. Milas, yapılan harcamalara dikkat çekerek, "Her şey doğadan geliyor" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yapan Miras, "Cilt sağlığı her bayanın özenle dikkat ettiği bir konu. Dünya genelinde cilt sağlığını korumak amacıyla kadınlar yüksek harcamalar yapıyorlar. Bu harcamaları minimum seviyeye indirmek; ancak cilt sağlığını maksimum seviyede tutmanın yolları basit" dedi.

Miras, cilt sağlığını bozabilecek yiyecekler ile ilgili, "Fast food, tuzlu yemişler, kızartmalar, şekerli gıdalar, alkol tüketimi ve kafein tüketimi cilt sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu besinlerden uzak durulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yasemin Miras, günümüzde kadınların yaptığı estetik müdahalelerin bir çoğunu gereksiz bulduğunu belirterek, yapılan müdahalelerin kaliteli yaş almak adına cilde ve vücuda zarar verdiğini sözlerine ekledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#güzellik uzmanı #Fast food #sağlık #yasemin miras #Cilt bakım
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