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Felçli gencin yürüme sevinci

Ailesiyle tatil için gittiği Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, kayalıklardan düşerek omuriliğini kıran ve yatağa bağımlı kalan 16 yaşındaki Ahmet Yağız Demirci, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tedavi ile yeniden ayağa kalkmanın sevincini yaşadı. Çok genç yaşta başına gelen talihsiz kazaya rağmen pes etmeyen ve yeniden yürüme hayaliyle tüm zorlu tedavi süreçlerinin üstesinden gelen Ahmet Yağız Demirci, benzer vakalara da umut oldu.

Sağlık 18.09.2019, 10:32 18.09.2019, 11:24
Felçli gencin yürüme sevinci

Ailesiyle tatil için gittiği Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, kayalıklardan düşerek omuriliğini kıran ve yatağa bağımlı kalan 16 yaşındaki Ahmet Yağız Demirci, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tedavi ile yeniden ayağa kalkmanın sevincini yaşadı. Çok genç yaşta başına gelen talihsiz kazaya rağmen pes etmeyen ve yeniden yürüme hayaliyle tüm zorlu tedavi süreçlerinin üstesinden gelen Ahmet Yağız Demirci, benzer vakalara da umut oldu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri kadrolarının multidisipliner (çok branşlı) bir yaklaşımla yürütüldüğü rehabilitasyon hizmetlerinde, yürüme robotu, hidroterapi, fizik tedavi ve elektro terapi tedavilerini aynı anda alan genç, kısa sürede tedavilere yanıt verdi.

2018 yılının Ağustos ayında geçirdiği kazanın hemen ardından operasyona alınan ve 70 gün boyunca yatağa bağımlı yaşayan genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne getirildi.

Kazadan sonra oturma yetisini dahi kaybettiğini dile getiren lise öğrencisi Ahmet Demirci, “1 yıl önce geçirdiğim kaza beni yatağa mahkum bıraktı. Göğsümden altını hissetmiyordum. Hayatım boyunca böyle kalacağımı düşünürken geldiğim bu hastanede hayata yeniden sıkı sıkı bağlandım. Şu an sol bacağımın diz hizasına kadar ve sağ bacağımın dizden yukarısına kadar hissetmeye başladım. Hepsinden önemlisi ayağa kalktım, destekle de olsa adım atabiliyorum” dedi.

70 gün boyunca sadece tavana baktığını, aylar sonra güneşle ilk temasının Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi’nde gördüğü Fizik Tedavi sırasında, fizyoterapistleri eşliğinde olduğu söyleyen Demirci, “Aylarca hastanede kaldım. Burada güvenliğinden, fizyoterapistine, doktoruna kadar herkesin üzerimde emeği var. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum” diyerek sevincini dile getirdi.

ÇOK BRANŞLI BÜTÜNCÜL TEDAVİ

Tedaviyi gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hekim ve fizyoterapistleri, gerçekleştirdikleri tedaviye ilişkin şu bilgileri verdiler:

“Hastamıza, hidroterapi, yürüme robotu, manuel tedavi ve elektroterapi ile çok branşlı ve bütüncül bir yaklaşımla tedavi uygulandı. Öncelikle dik durabilmeyi sağlayan adaptasyon cihazlarıyla çalışmaya başladık. Daha sonra uzun yürüme cihazına geçtik. Ardından Grafo adı verilen daha düşük seviyeli cihazla tedaviyi sürdürdük. Bunların yanı sıra, hidroterapi, elektroterapi ve manuel tedavilerin hepsi ayrı ayrı fayda sağladı.”

Hastanın artık günlük yaşamını sürdürebilir düzeye geldiğini kaydeden fizyoterapistler, “Şu ana kadar yüzde 65 ve 70 oranında iyileşme sağladık. Günlük 1-2 saat tedavinin yanı sıra hastamız egzersizlerine evinde de devam edebiliyor. İlerleyen dönemde iyileşme hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.

(Rüşan Anıl Atar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sağlık #kahramanmaraş
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