Forbes'e Kapak Olan Osman Kibar: Kansere, Alzheimer’a ve felce çare bulduk

Osman Kibar’ın Başarı Öyküsü!

ABD merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu ve CEO’su Osman Kibar, geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği; İzmir Girişimcilik Zirvesi kapsamında devrim niteliğindeki çalışmalarından bahsetti. İzmir’den ABD’ye uzanan başarı öyküsünde Osman Kibar , yakın gelecekte birçok hastalığın çözümünü bulacaklarını ifade etti.

Dünyanın en zengin ve başarılı iş adamları arasında gösterilen Osman Kibar, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’in kapağında yer alarak tüm dünyanın ve Türkiye’nin dikkatini yeniden çekmiştir. ABD’de üniversiteyi okuduktan sonra kurduğu biyoteknoloji şirketiyle çok önemli başarılara imza atan Osman Kibar, Forbes dergisinde yayınlanan dünyanın en zengin 100 iş adamı listesinde, 2,8 milyar dolar servetiyle 4. Sırada yerini aldı. Geçtiğimiz yıllara göre servetini 800 milyon dolar arttırarak, dünyanın en zengin ilk 100 listesinde sıralamasını arttırmayı başarmıştır.

Kanser, Alzheimer, felç vb. birçok hastalığın tedavisi ve hastalıkların önlenebilmesi için önemli çalışmalar yürüten Samumed şirketi , Osman Kibar’ın yönteminde bugüne kadar sayız başarıya imza atmıştır. 2008 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, kısa süre içinde şirket değerinin daha hiçbir ilacı satışa sunmamalarına rağmen 15.5 milyar dolara ulaşmıştır. Yakın zamanda kanser, Alzheimer ve yaşlılık gibi çözümü olmayan hastalıkların tedavileri için geliştirdikleri ilaçları piyasa süreceklerini belirten Omsan Kibar, 2 – 3 yıl içinde bu ilaçların piyasaya süreceklerini de belirtti.

Osman Kibar Kimdir?

1972 yılında İzmir’de dünyaya gelen Osman Kibar, ilk ve ortaöğrenimini Robert Kolej’inde tamamlamıştır. Daha sonra Amerika’da eğitim hayatına devam eden Osman Kibar, Kalifornia Pomona Koleji’nde eğitim hayatına devam etmiştir. Takip eden yıllarda Osman Kibar, matematik Caltech’te mühendislik ve UC San Diego biofotonik bölümlerinde eğitim görmüştür. Başarılı bir eğitim hayatının ardından, lisansüstü eğitimi aldığı sırada ilk girişimcilik faaliyetlerini başlatmıştır.

2011 yılında Osman Kibar tarafından kurulan Gennoptix firması, kurduktan kısa bir süre sonra Novartis adlı firma tarafından 470 milyon dolara satılmıştır. Bunun yanı sıra aynı yıllarda kurduğu küçük çaplı bir elektronik firmasını da dünya devi Intel’e satmıştır . Girişimcilik alanında önemli başarılar elde eden Osman Kibar, kısa sürede sattığı şirketlerle önemli bir sermaye elde etmiştir.

Pqquot Capital firmasında

. İntherix

Pfizer ilaç firması

Öğrenimini tamamladıktan sonra ABD’nin New York kentine taşınan Osman Kibar, ABD’nin önemli teknoloji şirketlerinden biri olançalışmaya başladı. Hayatının en önemli tecrübeleri bu şirkette kazanan Osman Kibar, tekrardan Kaliforniya, San Diego’ya dönmeye karar vermiştir. Dönüş yolunda eski bir dostuyla karşılaşan Osman Kibar, yeni girişimi hakkında Cevdet Samikoğlu’na bilgi verdikten sonra Cevdet Samikoğlu, Osman Kibar’ın yeni şirketini kurabilmesi için 3,5 milyon dolarlık bir yatırım desteği sağlamıştıradıyla kurduğu şirket dünyaca ünlüile girdiği hukuk mücadelesini kazanmış ve ardından şirketin adı Samumed olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren hastalıklar için önemli çözümler sunan firmanın değeri kısa süre içinde artış göstermiştir.

Osman Kibar’ın gösterdiği bu başarı sayesinde kısa sürede tüm dünya tarafından tanınmaya başlamıştır. Özellikle Forbes dergisinde her yıl yayınlanan dünyanın en zengin 100 iş adamı listesinde bu yıl 4. Sırada yer almış aynı zamanda derginin kapağına çıkmıştır. Önümüzdeki dönemlerde firmanın kurmuş olduğu ilaçların piyasa çıkması beklenmektedir.

Osman Kibar ayrıca 1964 ve 1973 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Osman Kibar’ın torunu hem de adaşıdır.

9 Farklı Hastalık İçin İlaç Geliştirdiler!

Osman Kibar’ın kurduğu ve hala yöneticiliğinin üstlendiği Samumed firması günümüzde tedavisi imkansız gibi görünen 9 farklı hastalığın tedavisi için ilaç üretmiştir. Geçtiğimiz günlerde İZTO (İzmir Ticaret Odası) tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Osman Kibar, özellikle yaşlılığın tedavisi için geliştirdikleri ilaçtan bahsederken tüm dinleyenlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yaşlandıkça bozulan dokuların yeniden onarılarak hücreleri yenileyen bir ilaç geliştirdiklerini açıklayan Osman Kibar, ilacın deney hayvanları üzerinde başarılı olduğu ve insanlar üzerinde de yüzde yüz başarı ile çalışacağı vurgulanmıştır.

Yaşlılığın yanı sıra kanser hastalığı içinde devrim niteliğinde bir ilaç geliştirdiklerini açıklayan Osman Kibar, ilacın insanlı denemelerine başlandığını açıklamış ve kanseri yenemeyeceği açıklanarak hastanelerden gönderilen 11 hastanın 9’unda ilaç işe yaramıştır. Kanserli hücrelerin kansere evrilmesini önleyen ilaç kanser hastaları tarafından ömür boyu kullanıldığında hastalık asla ilerleme göstermemektedir.

Bu hastalıkların yanı sıra Osman Kibar, Samumed firması tarafından; kellik, felç, körlük ve Alzheimer gibi hatalıklar içinde çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Firma tarafından bu ilaçlar daha piyasaya çıkmadığı halde tüm dünyada Osman Kibar’ın adı ve firması sık sık anılmaya başlamıştır. Şirket değeri henüz ilaçların piyasada yer almamasına rağmen 15 milyar dolardan fazla olduğunu vurgulayan Osman Kibar, 2008 yılından beri başarılı bir şekilde yollarına devam ettiklerini vurgulamıştır.