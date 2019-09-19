Galata Kulesi prostat kanserine dikkat çekmek için mavi kravat taktı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, ’’Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat’’ sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı prostat kanseri ayı aktivitesi için Galata Kulesi’nde, 19-22 Eylül tarihleri arasında kalmak üzere dev bir mavi kravat taktı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin, Astellas İlaç Türkiye’nin katkılarıyla düzenlediği etkinlikle Prostat Kanseri Farkındalık Ayı olan Eylül ayı için Galata Kulesi’ne mavi kravat takıldı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er, prostat kanserinin tanısı ve tedavisi hakkında bilgiler vererek hastalıkla ilgili merak edilenleri anlattı.

’’PROSTAT KANSERİ, TÜRKİYE’DE 2’NCİ SIKLIKTA GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ’’

Prostat kanserinde erken teşhisin önemine ve ileri evrede kişiye özel tedavilere dikkat çeken Prof. Dr. Özlem Er, ’’Eylül ayı, tüm dünyada prostat kanseri farkındalığını gündeme getirmek için aktivitelerin yapıldığı bir ay. Tüm dünyada ve Türkiye’de akciğer kanserinden sonra 2’nci sıklıkta görülüyor. Özellikle yaş ilerledikçe prostat kanseri sıklığı artıyor. O nedenle yakınmalar olmaksızın takipler yaptırılırsa daha erken tanı mümkün. Eğer idrar ile ilgili bir yakınma varsa bu durumda doktora baş vurmak çok önemli. Erken tanınması halinde yüzde 100’e yakın tedavisi mümkün kanser türü. İleri evrelerde ise tedavi seçeneklerinin arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi dediğimiz bağışıklık güçlendirici tedavileri ve yardımcı tedavileri kullanabiliyoruz. Aslında en önemli şey tanıyı koymak. Prostat kanseri değilseniz bile bunu bilmek çok önemli. Çünkü gereksiz korku da olabilir. İdrar ile ilgili yakınmalar birçok nedenle gelişebiliyor. Konuşulmayan ve tabu olan bir konuyu bugün gündeme getirdik’’ dedi.

’’PROSTAT KANSERİ İLK AŞAMALARDA HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR’’

Prostat kanserinin ilk aşamalarda hiç belirti vermeyebileceğini aktaran Prof. Dr. Er, ’’O nedenle ailede prostat kanseri varsa ya da genç yaşlarda prostat kanseri görüldüyse herhangi bir yakınmayı beklemeksizin 45 yaşından itibaren düzenli muayeneler olunmasını öneriyoruz. Daha ileri yaşlarda eğer idrar yollarında yakınma varsa; çok sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrar yapıp tam olarak boşalamama hissinin olması, karnın alt kısma ağarı ya da baskı hissi olması, kemikleri sevdiği kemik ağrıları şeklinde prostat kanseri kendini gösterebiliyor. Bu yakınmalar birçok hastalıkta görülebilecek durumlar. Yolunda gitmeyen birşeyler fark edildiğinde doktora başvurulması ve bu tanı için testlerin yapılması uygun olur’’ şeklinde konuştu.

ASTELLAS İLAÇ TÜRKİYE PAZARLAMA MÜDÜRÜ AYÇIN OĞUZ, GALATA KULESİ PROSTAT KANSERİ AYI PROJESİNİ ŞÖYLE ANLATTI:

’’İlaç şirketi olarak prostat kanserinde öncü firmalardan biriyiz. Hasta her zaman odağımızda olduğu için burada farkındalık oluşturmak noktasında kendimizi sorumlu hissediyoruz. Prostat kanserinin rengi olan maviden yola çıkararak Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile birlikte 2’nci defa böyle bir etkinlik düzenledik. ’Tak Bir Mavi Kravat Prostat Kanserine Dikkat’ diyoruz. Geçen sene mavi kravat takan centilmenlerle motosiklet sürüşü gerçekleştirmiştik. Bu sene İstanbul’un sembollerden olan ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ’’Şu Kız Kulesi’nin aklı olsa Galata Kulesi’ne varırdı’’ dizeleri ile erkek olarak sembolize ettiği Galata Kulesi’ne dev mavi kravat taktık. Bu şekilde prostat kanseri ile ilgili farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz. Kampanya için ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ’İstanbul Destanı’ şiirinden esinlenilerek İstanbul’un tarihi yapılarından Galata Kulesi sembol olarak belirledik. Erkeklerin korkulu rüyası olarak bilinen bu hastalık için hastalığın sembol rengi olan açık maviden üretilen dev kravat Galata Kulesi’ne takılarak İstanbulluların dikkatini çekmeyi istiyoruz.”

Sosyal medyadan, da desteklenen kampanya boyunca Galata Kulesi’ni ziyaret edenler, fotoğraflarını etiketleyerek paylaştı. Galata Kulesi’nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye kampananın sembolü olan mavi kravatlar hediye edildiği aktarıldı.

(İHA)