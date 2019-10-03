Gece gündüz sıcaklık farkı hastalığa davetiye çıkarıyor

Gece ile gündüz arasında, 12-13 dereceye kadar çıkan sıcaklık farkının hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, “Yediklerimize, içtiklerimize, giydiklerimize, hatta etrafımızdakilere çok dikkat etmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu; gündüz tişört giydiren, gece yorganda yatıran ani ısı değişikliğinin beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğu uyarısında bulundu. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 12-13 dereceye kadar çıktığını, Ankara ve İstanbul gibi büyük illerde gece sıcaklığının 11 dereceye kadar gerilediğini anımsatan Dr. Buyrukçu, “Hatta gün içinde farklı saatlerde görülen ani ısı farklılığı hastalığa davetiye çıkarıyor. Isının, basıncın ve rüzgarın değişmesine hazırlıksız yakalanan kişilerde bağışıklık sistemi zayıflayabilir, vücut direncinin düşmesiyle kişinin beden ve ruh sağlığı sekteye uğrayabilir” diye konuştu.

Halsizlik, Grip, Nezle, Soğuk Algınlığı

Ani sıcaklık değişikliğinden en çok da çocukların, yaşlıların, gebelerin ve tansiyon-astım gibi kronik hastalığı bulunanların etkilendiğine dikkat çeken Dr. Buyrukçu, “Çünkü bağışıklık sistemleri daha hızlı zayıflayan gruptalar” dedi. Yine bu dönemde birçok kişide halsizlik, sinirlilik, yorgunluk gibi şikayetlere sıkça rastlandığının altını çizen Dr. Buğra Buyrukçu, “Keza grip ve nezle gibi bulaşıcı hastalıklara, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına, dolaşım sistemiyle ilgili hastalıklara en çok rastladığımız bir dönemden geçiyoruz. Hastalıklardan korunmanın en temel yolu sıcaklığa uygun giyinmek, terlememek, enfeksiyonlara karşı hijyen kurallarına özellikle de el temizliğine dikkat etmek” dedi.