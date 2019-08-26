Gözaltı morlukları kaderiniz olmasın!

Teoxane Laboratuvarlarında geliştirilen dolgularla ile en son estetik ve uygulama teknik trendlerini paylaşmak üzere Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Alman Dr. Stefan Lipp, mükemmel göz altına sahip olmanın yollarını anlatırken komplikasyonlarla karşılamamak için göz altına özellikle bu bölge için geliştirilmiş ürünün kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal hayatımızda, özellikle ikili ilişkilerimizde en fazla iletişime geçtiğimiz bölge göz çevresidir. Kişinin çekiciliğini ve psikolojik durumunu etrafına en belirgin yansıttığı, konuşma esnasında ifadeyi tamamlayan alanlardır gözler ve göz çevresi...

"GENETİK OLABİLİR"

Gözlerimizin ve bakışlarımızın yorgunluğumuzu, dinginliğimizi, enerjimizi yansıttığını vurgulayan Dr. Stefan Lipp: “Göz altı morlukları ya da diğer adıyla göz altı halkaları genetik ve yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebilir ya da uykusuzluk, düzensiz yaşam biçimi, alkol, sigara kullanımı gibi nedenlerle göz çevresindeki dolaşımın yavaşlamasına bağlı oluşabilir. Atopik ve diğer bazı egzemalar da göz altlarında koyu halkalara neden olabilmekte. Demir eksikliği anemisi, bazı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları da göz altı morlukları oluşumuna sebep olur. Derimizin dermis tabakası 0.3-0.4 mm kalınlığındadır, ancak göz altındaki deride kalınlık zaman içinde dış ve iç etkenlere bağlı olarak 0.1-0.2 mm’ ye kadar iner. İncelmiş olan göz altı kapağı derisi şeffaflaşarak alttaki toplar damarların daha belirgin hale gelmesine neden olur. Toplar damarlarımız koyu bir renge sahip olduğu için göz altlarında mavi-mor halka tarzı bir görünüm ortaya çıkar” dedi.

Genetik faktörler başta olmak üzere yaşın ilerlemesi, metabolik sistem, uykusuzluk, bilgisayar kullanımı, yatış pozisyonu ve yanlış beslenmenin, göz çevresinde göz altı morluklarına, halkalanmalara ve çukurlukların oluşmasına sebep olduğunu vurgulayan Dr. Stefan Lipp, şunları söyledi:

YAŞ İLERLEDİKÇE...

“Yaşımız ilerledikçe yüzümüzün kemik yapısı incelmekte, yağ kaybı yaşanmakta ve kemik de doğal olarak bu durumda geriye doğru hareket etmektedir. Bunun sonucunda da göz bölgemizin altında boşluk ve gölgeler oluşmaktadır. Bugüne kadar tek işlemle tüm bu sorunları kapsayabilecek bir çözüm bulunamamıştı. Ancak, Teoxane Laboratuvarları tarafından geliştirilen Göz Altı Işık Dolgusu öncelikle göz altı çukurunun güvenli bir şekilde düzeltilmesini, yeniden yapılanmasını sağlıyor. İçindeki yeniden yapılandırma kompleksi sayesinde göz çevresi derisinin kalitesini yüksek oranda artırırken morluklar üzerinde de etkisi oluyor. Göz çevresini gençleştirmek, halkalar ve morluklar için uygulanan Göz Altı Işık Dolgusu’nun etkisi 18aya kadar sürebiliyor.Göz Altı Işık Dolgusu için çoğu zaman tek seans dayeterli olabilmekte.Sadece hastaların küçük bir kısmında bir ay sonrasında rötuş gerekebilir. Göz altı için özel olarak geliştirilmiş bu dolgu, doğru bir şekilde uygulanması halinde oldukça güvenli. Hastalar uygulamadan hemen sonra sosyal yaşamlarına dönebilmektedirler.”

Göz altı için kullanılacak ürünün içeriğine ve markasına dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Dr. Stefan Lipp, “Hastaların bu konuda tecrübeli bir hekime başvurarak ve mutlaka göz altına uygulanan ürünün bu bölge için özel olarak üretilmiş olduğuna dikkat etmelerini öneririm. Hekimler de iyi sonuç alacakları, güvenilirliği ispatlanmış ürünleri tercih etmelidirler” diye vurguladı.