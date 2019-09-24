Grip tedavisini hızlandıran 6 öneri

Gribin seyrinin tahmin edilemeyen bir hastalık olduğunu ve ciddiyetinin yıldan yıla değişiklik gösterebildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Grip virüsü 7 güne kadar bulaşıcı olabiliyor. Gripten korunmak için kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sık sık el yıkanmalı ve kronik hastalığı olanlar ve 6 yaşından büyük çocuklar mutlaka grip aşısı yaptırmalı”açıklamasında bulundu.

Gripten korunmanın önemli olduğu kadar hastalığa yakalandıktan sonra en hızlı şekilde gribin atlatılmasının da bir o kadar önemli olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Grip, hafif seyredebildiği gibi hayati tehlikeye de yol açabilir. Bazı kişiler grip olduklarında daha ağır hastalık geçirirler. Bunlar, çocuklar, yaşlılar, gebeler, kronik hastalığı olan kişilerdir. Grip zatürre, kulak enfeksiyonları, sinüzit, kronik hastalığın kötüleşmesi gibi komplikasyonlara neden olabilir. Kalabalık ortamlardan uzak durmak, hasta olduğu bilinen kişilerle yakın temas etmemek, sık el yıkamak, hastayken kullanılan mendillerin ortada bırakılmaması ve sık el yıkama alınabilecek diğer önlemlerdir” dedi.

Grip tedavisinin belirtileri azaltmaya yönelik olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Bağışıklığı tam olan kişilerde antiviral ilaçlar kullanılmaz. Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, öksürük kesiciler kullanılabilir. Hastanın istirahat etmesi ve bol sıvı alması önerilir” önerisinde bulundu. Diyabet, kalp, böbrek hastalıkları, kanser hastaları, gebeler, küçük çocuklar ve 65 yaş üstündeki kişilerin klinik durumları değerlendirilerek antiviral ilaçların kullanımının gündeme gelebildiğini belirten Doç. Dr. Hakko, “Grip bir virüs hastalığı olduğundan antibakteriyel olan antibiyotiklerin tedavide yeri yok. Kullanılması durumunda mevcut üst solunum yolu florası etkilenebilir, daha da kötüsü antibiyotik direncine neden olabilir” dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, gribin tedavi sürecini hızlandırmak için önerilerde bulundu.

Gribin tedavi sürecini hızlandıran 6 öneri