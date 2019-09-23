Hamile Olduğumu Nasıl Anlarım?

Hamilelik belirtileri, hamileliğin anlaşılmasında büyük rol üstlenmektedir. Hamile olduğundan şüphelenenler için en kesin yöntem gebelik testi yaptırmak olsa da hamileliğin anlaşılmasında pek çok farklı belirti de olduğu unutulmamalıdır. Bu belirtilerin bir kısmı fizyolojik yani vücutta yaşanan değişimlerden görülebilen belirtiler iken bir kısmı da psikolojik yani ruhsal durumla ilgili ortaya çıkabilmektedir.

Hamilelik belirtileri genel olarak ilk 7 gün içine kendini göstermeye başlamaktadır. Hamilelik hormonlarının salgılanması ve bebek oluşumunu sağlayacak ilk tepkilerin ortaya çıkması ile birlikte kişinin vücudunda meydana gelen değişiklikler hamilelik belirtisi olarak görülebilmektedir.

Hamilelik belirtilerinin en kolay görülebildiği süreç erken gebelik dönemi olarak adlandırılmaktadır. Erken gebelik; yumurtanın döllenmesinden yani spermlerin yumurta içine girmesinden itibaren geçen ilk haftalar olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde az miktarlarda yükselen hormonlar sebebiyle her hamilelik anlaşılamasa da vücutta yine de hamileliğin anlaşılmasını sağlayacak birtakım belirtilerin oluştuğu görülmektedir.

Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik şüphesi yaşayan pek çok kadının merak ettiği hamilelik belirtileri hem fizyolojik hem de psikolojik olarak görülebilmektedir. Hamile olduğumu nasıl anlarım sorusunun yanıtı olarak belirtilerine dikkat edebileceğimiz hamilelik döneminde kadında görülen en belirgin değişimler şunlardan oluşmaktadır:

1. Vajinal Akıntının Artması

Yumurtlama dönemlerinizde arttığını fark ettiğiniz akıntınız, hamile kaldığınız dönemde daha da artış gösterecektir. Bu durumun sebebi ise vücutta hamilelik ile birlikte östrojen hormonunun artış göstermesidir. Adet gecikmesini beklemeden önce akıntı miktarınızı gözlemleyerek hamile olup olmadığınız hakkında fikir yürütebilirsiniz.

2. Adet Gecikmesi

Hamile olma şüphesindeki kadınların en çok dikkat ettiği ve hamileliğin en kolay anlaşılabilen belirtilerinden biri de adet gecikmesidir. Beklenen adet tarihinin gelmesine ve hatta geçmesine rağmen hala adet görmediyseniz, gebe olma ihtimaliniz bulunmaktadır. Normal şartlarda olduğundan daha açık renkli bir kanama ile karşılaşıldığında bu durumun gebeliğe işaret ediyor olma olasılığı oldukça yüksektir.

3. Sancı ve Kramplar

Gebe kalındığının bir diğer göstergesi karın bölgesinde yaşanan sancı ve kramplardır. Söz konusu sancılar, adet döneminde yaşadığınız kramplarla benzerlik gösterir fakat birebir aynısı değildir. Embriyo rahminize yerleşmeye başladığından adet dönemindekilere benzer sancılar hissedebilmeniz ihtimal dahilindedir.

4. Tırnakların Normalden Daha Hızlı Uzaması

5. Duyuların Gelişmesi ve Fiziksel Hassasiyetin Artması

Hamileliğin fizyolojik yani vücutta görülen değişimlere dayalı belirtilerinden biri de tırnakların aşırı hızlı uzamasıdır. Gebelikle beraber vücutta artan hormonlar nedeniyle tırnaklarınızın normal süreçten daha hızlı uzadığını fark etmeniz de erken hamilelik belirtileri arasında gösterilmektedir.

Normal şartlarda sizi rahatsız etmeyecek kokular sinirlerinizi bozuyorsa ya da yediğiniz yemekler daha öncekilere göre daha lezzetli ya da kötü geliyorsa hamilelik hormonlarının harekete geçmesinden bahsedilebilir.

6. Baş Ağrısı

Kan basıncının değişmesiyle birlikte bağ ağrıları görülmesi oldukça sık rastlanan belirtilerdendir. Bunun yanında gebeliğin 3. haftasından sonra progesteron ve östrojen hormonlarındaki artışa bağlı olarak mide bulantısı da eklenebilir.

7. Ruhsal Gelgitlerin Artması, Modun Sık Değişmesi

Aynı PMS dönemlerinde yaşadığınız gibi hamileliğin başlangıcıyla birlikte değişen hormonlarınız sebebiyle keyifli ve kahkahalar içindeyken kısa bir süre sonra üzüntü çekerek ağlayabilmeniz de gayet olasıdır.

8. Göğüs Uçlarında Hassasiyet

Gebeliğin en belirgin özelliklerinden biri meme uçlarında ve göğüste görülen hassasiyettir. Hamileliğin ilk haftalarında memeleriniz şişebilir, ağrıyabilir ve dokunulamayacak kadar hassas olabilir.

9. Mide Bulantısı

Hamileliğin ilk üç ayında en sık görülen rahatsızlıkların başında mide bulantısı gelmektedir. Değişen hormonal dengeler sebebiyle vücutta görülen tüm fiziksekl değişimler mide bulantısına neden olmaktadır. Genellikle sabah saatlerinde şiddetini arttıran mide bulantıları bazen kusmaya bazen de halsizliğe neden olmaktadır.

10. Yorgunluk

Erken gebelik belirtileri arasındaki bir diğer dikkat çekici değişim yorgunluğun artmasıdır. Hamilelik hormonlarının yükselmesiyle birlikte daha çabuk yorulabilirsiniz.

11. İştahın Artması ya da Kaybı

Hamileliğin ilk haftalarında bazı anne adaylarında aşırı derecede iştah artışı yaşanırken gebe kalan bazı kadınlarda ise tam tersi bir şekilde iştah kaybı ve öğün atlama gibi problemler görülebilmektedir.

12. Sık Sık İdrara Çıkmak

Metabolizmada yaşana gebelik etkilerinden biri de daha sık tuvalet ihtiyacıdır. Bazı anne adayları 9 ay boyunca bu belirtiyi yaşarken bazen yalnızca hamileliğin son aylarında mesanenin yerinin daralmasıyla sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı duyabilmektedir.