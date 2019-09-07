Hastalıklardan korunmada altın kural; Hijyen

Okulların açılması ve sonbaharın gelmesiyle birlikte bulaşıcı hastalıklarda da artış görülebiliyor. Okulda görülen rahatsızlıkların başında soğuk algınlığına neden olan gribal enfeksiyonların geldiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Gör. İsmail Gönen “Okullarda sık rastlanan bulaşıcı hastalıklar, hepatitler, döküntülü hastalıklar ve parazit enfeksiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalıkların bazıları aşının tam olarak uygulanması ile önlenebiliyor. Bazı hastalıklarından korunmak için ise hijyen şartlarına dikkat edilmesi gerekir” diyor.

HİJYEN ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞMELİ

Okulda en sık görülen gribal enfeksiyonlar sadece solunum ve hava yoluyla değil, elle de bulaşabilir. Bu yüzden el temizliğine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Bunun yanında çocuklarda, tuvalet ve el temizliğine yeterince dikkat edilmediği durumlarda bağırsak parazitleri de görülebiliyor. Bağırsak solucanı olan çocuklarda burun kaşıntısı, ağızdan yastığa su akması, makatta kaşıntı, zaman zaman karın ağrısı, kilo alamama gibi belirtiler görülebilir. Koruyucu önlemlerin başında tuvaletten sonra sabunla el yıkanması, açıkta satılan gıdaların yenilmemesi, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması gelir. Bunun dışında çocukların hijyenik koşullarda eğitim ortamlarının düzenlemesi, hijyen kurallarını alışkanlığa dönüştürecek eğitim programlarının verilmesi önemlidir.

HASTA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN

Bulaşıcı hastalık tanısı konan çocuklar doktorun önerdiği süre boyunca okula gönderilmemelidir. Ayrıca çocuğunuzda herhangi bir hastalık ortaya çıktığında, okul yetkilileri bu durumdan haberdar edilmelidir. Hastaya yakın diğer çocuklar takibe alınarak hastalığın yayılmasını engelleyecek tedbirler alınabilir. Bazen ailelerin kreşe ve okula göndermek dışında başka seçeneği olmaması nedeniyle çocukları okula gönderilebiliyor. Genellikle çocukların kreşe ya da okula başlamasıyla iş hayatına daha aktif dönen anne ve babalar çocuğunu göndermeme durumu karşısında ikinci bir B planına mutlaka hazırlıklı olmalılar. Okul yönetimlerince de hasta olan öğrencilerin sağlam arkadaşlarının yanında eğitim görmesini engelleyecek tedbirler alınmalıdır.