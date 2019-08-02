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Hava ambulansı 14 günlük bebek için havalandı

Kastamonu’da dünyaya geldikten sonra Karabük’e sevk edilen 14 günlük bebek Down Sendromu, perinatal asfiksi, pulmoner hipertansiyon ve konjenital kalp hastalığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.

Sağlık 02.08.2019, 16:00 02.08.2019, 16:10
Hava ambulansı 14 günlük bebek için havalandı

Kastamonu’da dünyaya geldikten sonra Karabük’e sevk edilen 14 günlük bebek Down Sendromu, perinatal asfiksi, pulmoner hipertansiyon ve konjenital kalp hastalığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde dünyaya gelen ve Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen 14 günlük bebeğin Down Sendromu, perinatal asfiksi, pulmoner hipertansiyon ve konjenital kalp hastalığı nedeniyle Ankara’ya sevk edilmesine karar verildi. Hastane doktorları bebeğin Ankara’ya sevk edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği ile irtibata geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliğinin Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesi neticesinde Sağlık Bakanlığına ait 112 hava ambulansı, Karabük İl Jandarma Komutanlığındaki piste indi.

Ambulansla pist alanına getirilen bebek, hava ambulansı doktorları tarafından tekrar kuvöze konularak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

(Rıdvan Bostancı /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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